За счет бюджета Ямала отремонтируют здание ветеранов в Тюмени

За счет средств автономного округа отремонтируют здание в Тюмени. Оно принадлежит муниципалитету Пуровского района. В нем располагается общественная организация «Землячество», которая входит в Союз ветеранов Ямала. Объединение занимается защитой интересов ветеранов ЯНАО, проживающих в Тюменской области, сообщает пресс-служба окружного правительства. Размер субсидии — 27,3 млн рублей.
«Средства направляются на текущий ремонт здания, которое является собственностью МО Пуровский район. Здание находится в Тюмени, в нем располагается общественная организация „Землячество“. Общественная организация входит в Союз ветеранов Ямала и занимается социальной поддержкой и защитой интересов, общественной, культурной и творческой жизнью ветеранов Ямало-Ненецкого автономного округа, проживающих на территории Тюменской области», — комментируют в правительстве округа документ, опубликованный на сайте ведомства. Размер субсидии — 27 млн 316 тысяч рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что в Харпе (ЯНАО) строительная компания не соблюдает сроки выполнения капитального ремонта в доме для престарелых и инвалидов «Мядико». Установлено, что работы проводятся с нарушением этапов исполнения контракта.
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