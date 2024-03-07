07 марта 2024

В Финляндии исчезает город из-за закрытия границы с Россией

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Российско-казахстанская граница. Курган, кпп, пограничная зона, пограничники, пункт пропуска, граница казахстана
Финский город рискует изчезнуть из-за закрытия границ с Россией, пишет Yle Фото:

Муниципалитет Виролахти в Финляндии может в ближайшее время исчезнуть из-за падения экономики после закрытия границы с РФ. Об этом пишет финская телерадиокомпания Yle.

«В конце февраля на главной трассе муниципалитета Виролахти тихо. За час проезжает только несколько машин. В витрине местного часового магазина висит объявление о распродаже оставшегося товара», — говорится в материале. Отмечено, что экономика муниципалитета сильно пострадала из-за закрытия границы с РФ. Сейчас местные власти обсуждают слияние этой территории с городом Хамина. Решение планируют принять к маю.

Финляндия закрыла пограничные посты на границе с Россией. На данный момент известно, что ограничения продлятся до апреля. Премьер-министр страны Петтери Орпо заявлял, что такие меры были приняты для сокращения миграционного потока. Однако это решение сильно сказалось на финской экономике.

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Муниципалитет Виролахти в Финляндии может в ближайшее время исчезнуть из-за падения экономики после закрытия границы с РФ. Об этом пишет финская телерадиокомпания Yle. «В конце февраля на главной трассе муниципалитета Виролахти тихо. За час проезжает только несколько машин. В витрине местного часового магазина висит объявление о распродаже оставшегося товара», — говорится в материале. Отмечено, что экономика муниципалитета сильно пострадала из-за закрытия границы с РФ. Сейчас местные власти обсуждают слияние этой территории с городом Хамина. Решение планируют принять к маю. Финляндия закрыла пограничные посты на границе с Россией. На данный момент известно, что ограничения продлятся до апреля. Премьер-министр страны Петтери Орпо заявлял, что такие меры были приняты для сокращения миграционного потока. Однако это решение сильно сказалось на финской экономике.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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