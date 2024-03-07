В Финляндии исчезает город из-за закрытия границы с Россией

08 марта 2024 в 00:23 Размер текста - 17 +

Финский город рискует изчезнуть из-за закрытия границ с Россией, пишет Yle Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Муниципалитет Виролахти в Финляндии может в ближайшее время исчезнуть из-за падения экономики после закрытия границы с РФ. Об этом пишет финская телерадиокомпания Yle. «В конце февраля на главной трассе муниципалитета Виролахти тихо. За час проезжает только несколько машин. В витрине местного часового магазина висит объявление о распродаже оставшегося товара», — говорится в материале. Отмечено, что экономика муниципалитета сильно пострадала из-за закрытия границы с РФ. Сейчас местные власти обсуждают слияние этой территории с городом Хамина. Решение планируют принять к маю. Финляндия закрыла пограничные посты на границе с Россией. На данный момент известно, что ограничения продлятся до апреля. Премьер-министр страны Петтери Орпо заявлял, что такие меры были приняты для сокращения миграционного потока. Однако это решение сильно сказалось на финской экономике.

Муниципалитет Виролахти в Финляндии может в ближайшее время исчезнуть из-за падения экономики после закрытия границы с РФ. Об этом пишет финская телерадиокомпания Yle. «В конце февраля на главной трассе муниципалитета Виролахти тихо. За час проезжает только несколько машин. В витрине местного часового магазина висит объявление о распродаже оставшегося товара», — говорится в материале. Отмечено, что экономика муниципалитета сильно пострадала из-за закрытия границы с РФ. Сейчас местные власти обсуждают слияние этой территории с городом Хамина. Решение планируют принять к маю. Финляндия закрыла пограничные посты на границе с Россией. На данный момент известно, что ограничения продлятся до апреля. Премьер-министр страны Петтери Орпо заявлял, что такие меры были приняты для сокращения миграционного потока. Однако это решение сильно сказалось на финской экономике.