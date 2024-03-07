Politico: Киев ждет от выступления Байдена обещания поставок ракет ATACMS

08 марта 2024 в 06:37 Размер текста - 17 +

В Киеве надеются, что Байден сможет решить вопрос с поставками дальнобойных ракет для ВСУ Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские власти рассчитывают, что президент США Джо Байден в ближайшее время обратится к Конгрессу. Киев ожидает, что в этом обращении он заручится предоставлением Вооруженным силам Украины (ВСУ) тактических баллистических ракет ATACMS. Об этом пишет американская газета Politico. «Украина ждет конкретики. Они помнят обещание США предоставить ракеты ATACMS большой дальности», — пишет Politico . Издание отмечает, что ранее Белый дом допустил возможность поставки ВСУ ракет ATACMS увеличенной дальности. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге заявил, что США никогда не отказывались от идеи поставить ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS. Эта опция все еще рассматривается. В беседе с URA.RU военный эксперт, полковник запаса Игорь Коротченко ранее отмечал, что дальнобойные западные ракеты угрожают российским городам.

Украинские власти рассчитывают, что президент США Джо Байден в ближайшее время обратится к Конгрессу. Киев ожидает, что в этом обращении он заручится предоставлением Вооруженным силам Украины (ВСУ) тактических баллистических ракет ATACMS. Об этом пишет американская газета Politico. «Украина ждет конкретики. Они помнят обещание США предоставить ракеты ATACMS большой дальности», — пишет Politico. Издание отмечает, что ранее Белый дом допустил возможность поставки ВСУ ракет ATACMS увеличенной дальности. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге заявил, что США никогда не отказывались от идеи поставить ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS. Эта опция все еще рассматривается. В беседе с URA.RU военный эксперт, полковник запаса Игорь Коротченко ранее отмечал, что дальнобойные западные ракеты угрожают российским городам.