07 марта 2024

Politico: Киев ждет от выступления Байдена обещания поставок ракет ATACMS

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент США. stock, Джо Байден,  stock
В Киеве надеются, что Байден сможет решить вопрос с поставками дальнобойных ракет для ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские власти рассчитывают, что президент США Джо Байден в ближайшее время обратится к Конгрессу. Киев ожидает, что в этом обращении он заручится предоставлением Вооруженным силам Украины (ВСУ) тактических баллистических ракет ATACMS. Об этом пишет американская газета Politico.

«Украина ждет конкретики. Они помнят обещание США предоставить ракеты ATACMS большой дальности», — пишет Politico. Издание отмечает, что ранее Белый дом допустил возможность поставки ВСУ ракет ATACMS увеличенной дальности.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге заявил, что США никогда не отказывались от идеи поставить ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS. Эта опция все еще рассматривается. В беседе с URA.RU военный эксперт, полковник запаса Игорь Коротченко ранее отмечал, что дальнобойные западные ракеты угрожают российским городам.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинские власти рассчитывают, что президент США Джо Байден в ближайшее время обратится к Конгрессу. Киев ожидает, что в этом обращении он заручится предоставлением Вооруженным силам Украины (ВСУ) тактических баллистических ракет ATACMS. Об этом пишет американская газета Politico. «Украина ждет конкретики. Они помнят обещание США предоставить ракеты ATACMS большой дальности», — пишет Politico. Издание отмечает, что ранее Белый дом допустил возможность поставки ВСУ ракет ATACMS увеличенной дальности. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге заявил, что США никогда не отказывались от идеи поставить ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS. Эта опция все еще рассматривается. В беседе с URA.RU военный эксперт, полковник запаса Игорь Коротченко ранее отмечал, что дальнобойные западные ракеты угрожают российским городам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...