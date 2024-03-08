Из-за аварии пассажирам поезда Екатеринбург — Челябинск, которым не хватит места, вернут деньги

Пассажирам поезда Екатеринбург-Челябинск, которым не хватит мест, вернут деньги

08 марта 2024 в 15:56 Размер текста - 17 +

Электричка из Екатеринбурга в Челябинск сломалась в лесу Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU На рейсах пригородного поезда «Орлан» Екатеринбург — Челябинск — Екатеринбург 8 и 9 марта заменят подвижной состав с трех вагонов на два. Пассажирам, которым не хватит сидячих мест, вернут деньги, рассказали URA.RU в пресс-службе АО «Свердловская пригородная компания» (СПК). «8 и 9 марта на рейсах по маршруту Екатеринбург — Челябинск — Екатеринбург подвижной состав РА-2 составом три вагона будет заменен на РА-3 составом два вагона… Пассажирам, которым не хватило мест для проезда сидя, средства будут возвращены в полном объеме», — сообщили URA.RU в пресс-службе СПК в ответ на редакционный запрос. Изменения затронут рейсы: №7005/7025, №7007/7027 Челябинск — Екатеринбург, №7028/7008, №7030/7010 Екатеринбург — Челябинск. Причиной замены стала авария. Электричка №7026/№7006, следовавшая из Екатеринбурга в Челябинск, 8 марта в 10:12 встала на железнодорожных путях на перегоне Полдневая-Разъезд по техническим причинам. Время задержки составило 1 час 25 минут. В 11:37 поезд отправился по маршруту.

На рейсах пригородного поезда «Орлан» Екатеринбург — Челябинск — Екатеринбург 8 и 9 марта заменят подвижной состав с трех вагонов на два. Пассажирам, которым не хватит сидячих мест, вернут деньги, рассказали URA.RU в пресс-службе АО «Свердловская пригородная компания» (СПК). «8 и 9 марта на рейсах по маршруту Екатеринбург — Челябинск — Екатеринбург подвижной состав РА-2 составом три вагона будет заменен на РА-3 составом два вагона… Пассажирам, которым не хватило мест для проезда сидя, средства будут возвращены в полном объеме», — сообщили URA.RU в пресс-службе СПК в ответ на редакционный запрос. Изменения затронут рейсы: №7005/7025, №7007/7027 Челябинск — Екатеринбург, №7028/7008, №7030/7010 Екатеринбург — Челябинск. Причиной замены стала авария. Электричка №7026/№7006, следовавшая из Екатеринбурга в Челябинск, 8 марта в 10:12 встала на железнодорожных путях на перегоне Полдневая-Разъезд по техническим причинам. Время задержки составило 1 час 25 минут. В 11:37 поезд отправился по маршруту.