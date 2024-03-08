Электричка из Екатеринбурга в Челябинск встала на час посреди леса. Фото

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Электропоезд «Ласточка». Курган, электричка, ласточка
О причинах остановки «Ласточки» неизвестно Фото:

Электричка из Екатеринбурга в Челябинск встала на железнодорожных путях утром 8 марта. Посреди леса «Ласточка» стоит уже час, сообщили пассажиры.

«Сломалась „Ласточка“ рейса Екатеринбург — Челябинск. Стоит в лесу уже час», — рассказала пассажир рейса telegram-каналу «Злой Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Свердловской железной дороги. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

Вечером 15 февраля «Ласточка» рейса Екатеринбург — Серов встала больше чем на два часа. А в декабре 2023 года электричка задержалась из-за снежной бури в Челябинской области.

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Электричка из Екатеринбурга в Челябинск встала на железнодорожных путях утром 8 марта. Посреди леса «Ласточка» стоит уже час, сообщили пассажиры. «Сломалась „Ласточка“ рейса Екатеринбург — Челябинск. Стоит в лесу уже час», — рассказала пассажир рейса telegram-каналу «Злой Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Свердловской железной дороги. На момент публикации новости ответ получить не удалось. Вечером 15 февраля «Ласточка» рейса Екатеринбург — Серов встала больше чем на два часа. А в декабре 2023 года электричка задержалась из-за снежной бури в Челябинской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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