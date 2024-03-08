О причинах остановки «Ласточки» неизвестно
Электричка из Екатеринбурга в Челябинск встала на железнодорожных путях утром 8 марта. Посреди леса «Ласточка» стоит уже час, сообщили пассажиры.
«Сломалась „Ласточка“ рейса Екатеринбург — Челябинск. Стоит в лесу уже час», — рассказала пассажир рейса telegram-каналу «Злой Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Свердловской железной дороги. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
Вечером 15 февраля «Ласточка» рейса Екатеринбург — Серов встала больше чем на два часа. А в декабре 2023 года электричка задержалась из-за снежной бури в Челябинской области.
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