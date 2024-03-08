Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко покинул свой пост

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Фото. Пермь., флаг украины
Олег Николенко уходит с должности спикера МИД Фото:

Пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) Украины Олег Николенко покинул свой пост. Об этом он написал на своей странице в запрещенной соцсети.

«Это была моя последняя неделя в качестве пресс-секретаря МИД Украины. 3,5 года, большая часть которых выпала на самую тяжелую страницу в истории нашей страны», — написал он. Причины ухода он не назвал, однако намекнул, что «начинает свой новый дипломатический раздел». Николенко добавил, что намерен и дальше максимально плодотворно работать вместе на благо интересов Украины.

По Украине прокатилась череда громких отставок и увольнений. Так, президент Украины Владимир Зеленский уволил главкома ВСУ Валерия Залужного, после чего он назначил его послом Украины в Великобритании. Кроме того, в Киеве заговорили о предстоящем увольнении главы украинского МИД Дмитрия Кулебы.

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Пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) Украины Олег Николенко покинул свой пост. Об этом он написал на своей странице в запрещенной соцсети. «Это была моя последняя неделя в качестве пресс-секретаря МИД Украины. 3,5 года, большая часть которых выпала на самую тяжелую страницу в истории нашей страны», — написал он. Причины ухода он не назвал, однако намекнул, что «начинает свой новый дипломатический раздел». Николенко добавил, что намерен и дальше максимально плодотворно работать вместе на благо интересов Украины. По Украине прокатилась череда громких отставок и увольнений. Так, президент Украины Владимир Зеленский уволил главкома ВСУ Валерия Залужного, после чего он назначил его послом Украины в Великобритании. Кроме того, в Киеве заговорили о предстоящем увольнении главы украинского МИД Дмитрия Кулебы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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