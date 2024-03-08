Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко покинул свой пост

08 марта 2024 в 20:54 Размер текста - 17 +

Олег Николенко уходит с должности спикера МИД Фото: Василий Заболотных © URA.RU Пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) Украины Олег Николенко покинул свой пост. Об этом он написал на своей странице в запрещенной соцсети. «Это была моя последняя неделя в качестве пресс-секретаря МИД Украины. 3,5 года, большая часть которых выпала на самую тяжелую страницу в истории нашей страны», — написал он. Причины ухода он не назвал, однако намекнул, что «начинает свой новый дипломатический раздел». Николенко добавил, что намерен и дальше максимально плодотворно работать вместе на благо интересов Украины. По Украине прокатилась череда громких отставок и увольнений. Так, президент Украины Владимир Зеленский уволил главкома ВСУ Валерия Залужного, после чего он назначил его послом Украины в Великобритании. Кроме того, в Киеве заговорили о предстоящем увольнении главы украинского МИД Дмитрия Кулебы.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) Украины Олег Николенко покинул свой пост. Об этом он написал на своей странице в запрещенной соцсети. «Это была моя последняя неделя в качестве пресс-секретаря МИД Украины. 3,5 года, большая часть которых выпала на самую тяжелую страницу в истории нашей страны», — написал он. Причины ухода он не назвал, однако намекнул, что «начинает свой новый дипломатический раздел». Николенко добавил, что намерен и дальше максимально плодотворно работать вместе на благо интересов Украины. По Украине прокатилась череда громких отставок и увольнений. Так, президент Украины Владимир Зеленский уволил главкома ВСУ Валерия Залужного, после чего он назначил его послом Украины в Великобритании. Кроме того, в Киеве заговорили о предстоящем увольнении главы украинского МИД Дмитрия Кулебы.