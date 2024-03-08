Анна Asti впервые вышла сцену после скандала с «голой вечеринкой»

Российская певица Anna Asti (Анна Дзюба) впервые вышла на сцену после скандала с «голой вечеринкой». Об этом сообщили журналисты. Ее выступление состоялось в Москве.
«Анна Asti впервые вышла на сцену после „голой вечеринки“. Певица выступила на праздничном концерте в рамках выставки-форума „Россия“ на ВДНХ в Москве», — передают РИА Новости.
Анна Asti в начале марте вернулась в Россию. В середине января она покидала страну, после скандала с «голой вечеринкой» Анастасии Ивлеевой. Дресс-код мероприятия подразумевал минимум одежды, за что на блогершу набросились некоторые общественники. Звездный адвокат Андрей Алешкин поделился мнением с URA.RU, где рассказал, что не считает нужным общественное порицание и публичную «отмену» Ивлеевой и других артистов. По мнению главы московской коллегии адвокатов Сергея Жорина, из блогерши сделали «козла отпущения».
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