08 марта 2024

Анна Asti впервые вышла сцену после скандала с «голой вечеринкой»

© Служба новостей «URA.RU»
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Российская певица Anna Asti (Анна Дзюба) впервые вышла на сцену после скандала с «голой вечеринкой». Об этом сообщили журналисты. Ее выступление состоялось в Москве.

«Анна Asti впервые вышла на сцену после „голой вечеринки“. Певица выступила на праздничном концерте в рамках выставки-форума „Россия“ на ВДНХ в Москве», — передают РИА Новости.

Анна Asti в начале марте вернулась в Россию. В середине января она покидала страну, после скандала с «голой вечеринкой» Анастасии Ивлеевой. Дресс-код мероприятия подразумевал минимум одежды, за что на блогершу набросились некоторые общественники. Звездный адвокат Андрей Алешкин поделился мнением с URA.RU, где рассказал, что не считает нужным общественное порицание и публичную «отмену» Ивлеевой и других артистов. По мнению главы московской коллегии адвокатов Сергея Жорина, из блогерши сделали «козла отпущения».

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Российская певица Anna Asti (Анна Дзюба) впервые вышла на сцену после скандала с «голой вечеринкой». Об этом сообщили журналисты. Ее выступление состоялось в Москве. «Анна Asti впервые вышла на сцену после „голой вечеринки“. Певица выступила на праздничном концерте в рамках выставки-форума „Россия“ на ВДНХ в Москве», — передают РИА Новости. Анна Asti в начале марте вернулась в Россию. В середине января она покидала страну, после скандала с «голой вечеринкой» Анастасии Ивлеевой. Дресс-код мероприятия подразумевал минимум одежды, за что на блогершу набросились некоторые общественники. Звездный адвокат Андрей Алешкин поделился мнением с URA.RU, где рассказал, что не считает нужным общественное порицание и публичную «отмену» Ивлеевой и других артистов. По мнению главы московской коллегии адвокатов Сергея Жорина, из блогерши сделали «козла отпущения».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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