08 марта 2024

Эрдоган заявил, что выборы 31 марта станут для него последними

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, реджеп эрдоган
Эрдоган назвал предстоящие выборы 31 марта последними в рамках своих полномочий Фото:

Муниципальные выборы в Турции 31 марта станут последними для действующего президента страны Реджепа Эрдогана. Об этом турецкий лидер заявил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Для меня это финал. Эти выборы — мои последние выборы в рамках полномочий, предоставленных законом. По итогам произойдет передача [дел] моим братьям, которые придут после меня», — заявил Эрдоган на встрече. Трансляция ведется на странице Зеленского в Facebook (запрещенная соцсеть, принадлежат организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

В рамках муниципальных выборов будет проходить голосование за глав муниципалитетов в стране. Для правящей партии они очень важны, так как сейчас в крупнейших городах — Стамбуле и Анкаре, у власти находится оппозиция.

Эрдоган одержал победу во втором туре президентских выборов Турции, которые состоялись 28 мая 2023 года. Он набрал свыше 52,18% голосов. Его соперник Кемаль Кылычдароглу назвал прошедшие выборы в несправедливыми, но принял свое поражение.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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Муниципальные выборы в Турции 31 марта станут последними для действующего президента страны Реджепа Эрдогана. Об этом турецкий лидер заявил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Для меня это финал. Эти выборы — мои последние выборы в рамках полномочий, предоставленных законом. По итогам произойдет передача [дел] моим братьям, которые придут после меня», — заявил Эрдоган на встрече. Трансляция ведется на странице Зеленского в Facebook (запрещенная соцсеть, принадлежат организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). В рамках муниципальных выборов будет проходить голосование за глав муниципалитетов в стране. Для правящей партии они очень важны, так как сейчас в крупнейших городах — Стамбуле и Анкаре, у власти находится оппозиция. Эрдоган одержал победу во втором туре президентских выборов Турции, которые состоялись 28 мая 2023 года. Он набрал свыше 52,18% голосов. Его соперник Кемаль Кылычдароглу назвал прошедшие выборы в несправедливыми, но принял свое поражение. *Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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