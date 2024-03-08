В Екатеринбурге кремировали бодибилдера, внезапно скончавшегося после турнира

09 марта 2024 в 12:18 Размер текста - 17 +

На прощание с Дмитрием Кимаком пришла сотня человек Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Екатеринбурге кремировали обладателя кубка чемпиона по бодибилдингу Дмитрия Кимака, внезапно скончавшегося после победы на соревнованиях 3 марта. Об этом URA.RU сообщила сестра спортсмена Екатерина Ракитина. «Дмитрия кремировали, пришли попрощаться около 100 человек… Все близкие были рядом, все друзья, тренер самый первый, все прошло достойно. Вечная память», — сказала сестра мужчины. Она подчеркнула, что спортсмену нужно обрести покой, поэтому попросила закрыть тему. О смерти Дмитрия Кимака стало известно 4 марта. Он работал фитнес-тренером и вел профессиональную карьеру. Спортсмены, которые тренировались у мужчины, называли его символом Компрессорного района Екатеринбурга — он «горел спортом» и мотивировал молодежь. Сводный брат культуриста Иван Кимак ранее рассказал, что тело мужчины кремируют в крематории на Сибирском тракте.

В Екатеринбурге кремировали обладателя кубка чемпиона по бодибилдингу Дмитрия Кимака, внезапно скончавшегося после победы на соревнованиях 3 марта. Об этом URA.RU сообщила сестра спортсмена Екатерина Ракитина. «Дмитрия кремировали, пришли попрощаться около 100 человек… Все близкие были рядом, все друзья, тренер самый первый, все прошло достойно. Вечная память», — сказала сестра мужчины. Она подчеркнула, что спортсмену нужно обрести покой, поэтому попросила закрыть тему. О смерти Дмитрия Кимака стало известно 4 марта. Он работал фитнес-тренером и вел профессиональную карьеру. Спортсмены, которые тренировались у мужчины, называли его символом Компрессорного района Екатеринбурга — он «горел спортом» и мотивировал молодежь. Сводный брат культуриста Иван Кимак ранее рассказал, что тело мужчины кремируют в крематории на Сибирском тракте.