08 марта 2024

В Екатеринбурге кремировали бодибилдера, внезапно скончавшегося после турнира

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с погибшей школьницей. д.Полуденная, Юго Камский. Пермь, служба в храме, траур, свечка, похороны, свеча скорби, отпевание в храме
На прощание с Дмитрием Кимаком пришла сотня человек Фото:

В Екатеринбурге кремировали обладателя кубка чемпиона по бодибилдингу Дмитрия Кимака, внезапно скончавшегося после победы на соревнованиях 3 марта. Об этом URA.RU сообщила сестра спортсмена Екатерина Ракитина.

«Дмитрия кремировали, пришли попрощаться около 100 человек… Все близкие были рядом, все друзья, тренер самый первый, все прошло достойно. Вечная память», — сказала сестра мужчины. Она подчеркнула, что спортсмену нужно обрести покой, поэтому попросила закрыть тему.

О смерти Дмитрия Кимака стало известно 4 марта. Он работал фитнес-тренером и вел профессиональную карьеру. Спортсмены, которые тренировались у мужчины, называли его символом Компрессорного района Екатеринбурга — он «горел спортом» и мотивировал молодежь. Сводный брат культуриста Иван Кимак ранее рассказал, что тело мужчины кремируют в крематории на Сибирском тракте.

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В Екатеринбурге кремировали обладателя кубка чемпиона по бодибилдингу Дмитрия Кимака, внезапно скончавшегося после победы на соревнованиях 3 марта. Об этом URA.RU сообщила сестра спортсмена Екатерина Ракитина. «Дмитрия кремировали, пришли попрощаться около 100 человек… Все близкие были рядом, все друзья, тренер самый первый, все прошло достойно. Вечная память», — сказала сестра мужчины. Она подчеркнула, что спортсмену нужно обрести покой, поэтому попросила закрыть тему. О смерти Дмитрия Кимака стало известно 4 марта. Он работал фитнес-тренером и вел профессиональную карьеру. Спортсмены, которые тренировались у мужчины, называли его символом Компрессорного района Екатеринбурга — он «горел спортом» и мотивировал молодежь. Сводный брат культуриста Иван Кимак ранее рассказал, что тело мужчины кремируют в крематории на Сибирском тракте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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