В Екатеринбурге кремировали бодибилдера, внезапно скончавшегося после турнира

В Екатеринбурге кремировали обладателя кубка чемпиона по бодибилдингу Дмитрия Кимака, внезапно скончавшегося после победы на соревнованиях 3 марта. Об этом URA.RU сообщила сестра спортсмена Екатерина Ракитина.
«Дмитрия кремировали, пришли попрощаться около 100 человек… Все близкие были рядом, все друзья, тренер самый первый, все прошло достойно. Вечная память», — сказала сестра мужчины. Она подчеркнула, что спортсмену нужно обрести покой, поэтому попросила закрыть тему.
О смерти Дмитрия Кимака стало известно 4 марта. Он работал фитнес-тренером и вел профессиональную карьеру. Спортсмены, которые тренировались у мужчины, называли его символом Компрессорного района Екатеринбурга — он «горел спортом» и мотивировал молодежь. Сводный брат культуриста Иван Кимак ранее рассказал, что тело мужчины кремируют в крематории на Сибирском тракте.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.