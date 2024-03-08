08 марта 2024

Губернатор Куйвашев выделил миллионы на обучение строительству беспилотников в свердловских школах

В свердловских школах начнут обучать созданию беспилотников
© Служба новостей «URA.RU»
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Куйвашев.Выставка Россия на ВДНХ. Москва, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев заявил, что на инициативу будет выделено 285 миллионов рублей Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев добился выделения 285 миллионов рублей на оборудование для учебы по конструированию беспилотников в школах региона. Средства будут выделены из федерального и регионального бюджетов, сообщает департамент информационной политики региона (ДИП).

«В госпрограмму по развитию системы образования будет включено новое мероприятие. Это оснащение образовательных организаций оборудованием для разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиасистем. Объем финансирования в текущем году превысит 285 миллионов рублей», — приводит слова Евгения Куйвашева официальный telegram-канал ДИПа «Свердловский пул».

Специальные классы откроют в школах Екатеринбурга, Ревды, Серова, Красноуфимска, Новоуральска и Березовского. Инициатива коснется 17 школ. Центром подготовки определили Уральский техникум «Рифей», на его базе выстроят работу со школами.

В компании «Лаборатория будущего» — разработчике учебных дронов — сообщили URA.RU, что к 2024 году порядка 500 школ Свердловской области получат для обучения дроны «ВЖУХ». Образовательный дрон создан для школьников и студентов-первокурсников. Свердловские боевые дроны «Упырь» уже показали себя на спецоперации.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев добился выделения 285 миллионов рублей на оборудование для учебы по конструированию беспилотников в школах региона. Средства будут выделены из федерального и регионального бюджетов, сообщает департамент информационной политики региона (ДИП). «В госпрограмму по развитию системы образования будет включено новое мероприятие. Это оснащение образовательных организаций оборудованием для разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиасистем. Объем финансирования в текущем году превысит 285 миллионов рублей», — приводит слова Евгения Куйвашева официальный telegram-канал ДИПа «Свердловский пул». Специальные классы откроют в школах Екатеринбурга, Ревды, Серова, Красноуфимска, Новоуральска и Березовского. Инициатива коснется 17 школ. Центром подготовки определили Уральский техникум «Рифей», на его базе выстроят работу со школами. В компании «Лаборатория будущего» — разработчике учебных дронов — сообщили URA.RU, что к 2024 году порядка 500 школ Свердловской области получат для обучения дроны «ВЖУХ». Образовательный дрон создан для школьников и студентов-первокурсников. Свердловские боевые дроны «Упырь» уже показали себя на спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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