Губернатор Куйвашев выделил миллионы на обучение строительству беспилотников в свердловских школах

В свердловских школах начнут обучать созданию беспилотников

09 марта 2024 в 14:10 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев заявил, что на инициативу будет выделено 285 миллионов рублей Фото: Георгий Бергал © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев добился выделения 285 миллионов рублей на оборудование для учебы по конструированию беспилотников в школах региона. Средства будут выделены из федерального и регионального бюджетов, сообщает департамент информационной политики региона (ДИП). «В госпрограмму по развитию системы образования будет включено новое мероприятие. Это оснащение образовательных организаций оборудованием для разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиасистем. Объем финансирования в текущем году превысит 285 миллионов рублей», — приводит слова Евгения Куйвашева официальный telegram-канал ДИПа «Свердловский пул». Специальные классы откроют в школах Екатеринбурга, Ревды, Серова, Красноуфимска, Новоуральска и Березовского. Инициатива коснется 17 школ. Центром подготовки определили Уральский техникум «Рифей», на его базе выстроят работу со школами. В компании «Лаборатория будущего» — разработчике учебных дронов — сообщили URA.RU, что к 2024 году порядка 500 школ Свердловской области получат для обучения дроны «ВЖУХ». Образовательный дрон создан для школьников и студентов-первокурсников. Свердловские боевые дроны «Упырь» уже показали себя на спецоперации.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев добился выделения 285 миллионов рублей на оборудование для учебы по конструированию беспилотников в школах региона. Средства будут выделены из федерального и регионального бюджетов, сообщает департамент информационной политики региона (ДИП). «В госпрограмму по развитию системы образования будет включено новое мероприятие. Это оснащение образовательных организаций оборудованием для разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиасистем. Объем финансирования в текущем году превысит 285 миллионов рублей», — приводит слова Евгения Куйвашева официальный telegram-канал ДИПа «Свердловский пул». Специальные классы откроют в школах Екатеринбурга, Ревды, Серова, Красноуфимска, Новоуральска и Березовского. Инициатива коснется 17 школ. Центром подготовки определили Уральский техникум «Рифей», на его базе выстроят работу со школами. В компании «Лаборатория будущего» — разработчике учебных дронов — сообщили URA.RU, что к 2024 году порядка 500 школ Свердловской области получат для обучения дроны «ВЖУХ». Образовательный дрон создан для школьников и студентов-первокурсников. Свердловские боевые дроны «Упырь» уже показали себя на спецоперации.