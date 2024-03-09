09 марта 2024
08 марта 2024

Банк отсудил у курганской вдовы долг по кредиту умершего мужа

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Суд. Тюмень, судебное заседание, суд
Крупный банк через суд взыскал долг с жительницы Шадринска, которая приняла наследство Фото:

В Шадринске (Курганская область) банк заставил вдову вернуть долг по кредиту умершего супруга. Женщина вместе с детьми приняла в наследство два старых отечественных автомобиля, земельные участки и долю в доме. Об этом говорится в судебных материалах.

«Суд решил удовлетворить иск банка и взыскать с вдовы задолженность по кредиту 211 000 рублей в пределах стоимости перешедшего к ней и ее детям имущества. Наследница должна оплатить госпошлину 3 393 рубля», — говорится в документах, опубликованных в картотеке Шадринского районного суда.

Согласно судебным материалам, вдова вместе с двумя несовершеннолетними сыновьями приняла в наследство ГАЗ 2217 «Соболь», 2005 года выпуска и ВАЗ 21102, 2002 года выпуска. За оба автомобиля оценщики предложили 248 тысяч рублей, два земельных участка оценили в 128 тысяч рублей, а долю дома в Шадринске в 296 тысяч рублей. Таким образом, сумма наследства значительно превысила сумму долга по кредиту, отмечается в судебных документах.

Ранее банк отсудил у жительницы Курганской области 143 000 рублей по долгу умершего мужа. По словам ответчицы, она ничего не знала о кредитных обязательствах супруга, деньги, полученные в заем, он расходовал по своему усмотрению. Женщина полагала, что ни она, ни дочь не обязаны нести ответственность за его долги. Но суд не принял эту позицию.

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В Шадринске (Курганская область) банк заставил вдову вернуть долг по кредиту умершего супруга. Женщина вместе с детьми приняла в наследство два старых отечественных автомобиля, земельные участки и долю в доме. Об этом говорится в судебных материалах. «Суд решил удовлетворить иск банка и взыскать с вдовы задолженность по кредиту 211 000 рублей в пределах стоимости перешедшего к ней и ее детям имущества. Наследница должна оплатить госпошлину 3 393 рубля», — говорится в документах, опубликованных в картотеке Шадринского районного суда. Согласно судебным материалам, вдова вместе с двумя несовершеннолетними сыновьями приняла в наследство ГАЗ 2217 «Соболь», 2005 года выпуска и ВАЗ 21102, 2002 года выпуска. За оба автомобиля оценщики предложили 248 тысяч рублей, два земельных участка оценили в 128 тысяч рублей, а долю дома в Шадринске в 296 тысяч рублей. Таким образом, сумма наследства значительно превысила сумму долга по кредиту, отмечается в судебных документах. Ранее банк отсудил у жительницы Курганской области 143 000 рублей по долгу умершего мужа. По словам ответчицы, она ничего не знала о кредитных обязательствах супруга, деньги, полученные в заем, он расходовал по своему усмотрению. Женщина полагала, что ни она, ни дочь не обязаны нести ответственность за его долги. Но суд не принял эту позицию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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