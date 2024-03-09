Глава района ХМАО дал комментарий по поводу взрыва на газопроводе

Глава района Маненков: взрыв на газопроводе в ХМАО не повлиял на жителей Лыхмы

Газовики займутся восстановлением на газопроводе Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Взрыв на газопроводе в ХМАО никак не сказался на жителях поселка Лыхма, который находится в 20 километрах от происшествия. Об этом URA.RU рассказал глава Белоярского района Сергей Маненков.

«Взрыв на газопроводе произошел в 20 километров от поселка Лыхма. Само происшествие никак не сказалось на жителях», — рассказал Маненков журналистам URA.RU. Сейчас газовики займутся восстановлением газопровода.

На Бобровском линейном производственном управление 9 марта прогремел взрыв. Пресс-служба МЧС сообщила, что специалисты выехали на место ЧП. Там также уточнили, что участок, на котором все произошло, был безлюдным. Первый замглавы Белоярского района Александр Ойнец рассказал, что территорию оперативно перекрыли, а пожар потушили сразу же после взрыва.