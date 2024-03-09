09 марта 2024
08 марта 2024

Глава района ХМАО дал комментарий по поводу взрыва на газопроводе

Глава района Маненков: взрыв на газопроводе в ХМАО не повлиял на жителей Лыхмы
© Служба новостей «URA.RU»
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Комарова и Якушев. ГПЗ. Нижневартовск, газовики сибур
Газовики займутся восстановлением на газопроводе Фото:

Взрыв на газопроводе в ХМАО никак не сказался на жителях поселка Лыхма, который находится в 20 километрах от происшествия. Об этом URA.RU рассказал глава Белоярского района Сергей Маненков.

«Взрыв на газопроводе произошел в 20 километров от поселка Лыхма. Само происшествие никак не сказалось на жителях», — рассказал Маненков журналистам URA.RU. Сейчас газовики займутся восстановлением газопровода.

На Бобровском линейном производственном управление 9 марта прогремел взрыв. Пресс-служба МЧС сообщила, что специалисты выехали на место ЧП. Там также уточнили, что участок, на котором все произошло, был безлюдным. Первый замглавы Белоярского района Александр Ойнец рассказал, что территорию оперативно перекрыли, а пожар потушили сразу же после взрыва.

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Взрыв на газопроводе в ХМАО никак не сказался на жителях поселка Лыхма, который находится в 20 километрах от происшествия. Об этом URA.RU рассказал глава Белоярского района Сергей Маненков. «Взрыв на газопроводе произошел в 20 километров от поселка Лыхма. Само происшествие никак не сказалось на жителях», — рассказал Маненков журналистам URA.RU. Сейчас газовики займутся восстановлением газопровода. На Бобровском линейном производственном управление 9 марта прогремел взрыв. Пресс-служба МЧС сообщила, что специалисты выехали на место ЧП. Там также уточнили, что участок, на котором все произошло, был безлюдным. Первый замглавы Белоярского района Александр Ойнец рассказал, что территорию оперативно перекрыли, а пожар потушили сразу же после взрыва.
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© Служба новостей «URA.RU»
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