09 марта 2024
08 марта 2024

СК начал проверку после смерти жительницы Кургана при пожаре в многоэтажке

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения. Курган. , следственный комитет, ск
Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия Фото:

Следственный комитет Курганской области проводит проверку после смерти женщины при пожаре в многоэтажке на улице Куйбышева, 142а. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. По данному факту проводится доследственная проверка», — сообщили в telegram-канале ведомства.

При осмотре места пожара признаков насильственной смерти женщины не установлено. Предварительная причина возгорания — неисправность электрооборудования.

Пожар в многоэтажке на улице Куйбышева произошел вечером 9 марта. Огонь тушили девять человек и три единицы техники.

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Следственный комитет Курганской области проводит проверку после смерти женщины при пожаре в многоэтажке на улице Куйбышева, 142а. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. По данному факту проводится доследственная проверка», — сообщили в telegram-канале ведомства. При осмотре места пожара признаков насильственной смерти женщины не установлено. Предварительная причина возгорания — неисправность электрооборудования. Пожар в многоэтажке на улице Куйбышева произошел вечером 9 марта. Огонь тушили девять человек и три единицы техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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