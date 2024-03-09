СК начал проверку после смерти жительницы Кургана при пожаре в многоэтажке

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия
Следственный комитет Курганской области проводит проверку после смерти женщины при пожаре в многоэтажке на улице Куйбышева, 142а. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. По данному факту проводится доследственная проверка», — сообщили в telegram-канале ведомства.
При осмотре места пожара признаков насильственной смерти женщины не установлено. Предварительная причина возгорания — неисправность электрооборудования.
Пожар в многоэтажке на улице Куйбышева произошел вечером 9 марта. Огонь тушили девять человек и три единицы техники.
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