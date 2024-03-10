Во Франции раскрыли, как Макрон пытается спровоцировать Путина

Лидер Пятой республики Руссель: Макрон пытается спровоцировать Путина

10 марта 2024 в 18:39 Размер текста - 17 +

Эмманюэль Макрон напрасно считает, что Украина может вступить в НАТО, сказал Фабьен Руссель Фото: Официальный сайт Европарламента Соглашение о длительной военной помощи между Францией и Киевом является провокацией президента страны Эмманюэля Макрона в сторону России. Об этом в эфире Cnews заявил лидер коммунистической партии Пятой республики Фабьен Руссель. «В договоре (подписанном Макроном и Киевом — прим. URA.RU), в частности, написано, что Украина должна вступить в НАТО, это провокация и глупость. И кроме того, Украина никогда не вступит в НАТО, потому что это будет частью дискуссий, и это один из жестких вопросов, поставленных Владимиром Путиным», — пояснил Фабьен в эфире . Он отметил, что вступление Украины в НАТО — нонсенс. Ранее Франция, Германия и Италия подписали с Украиной соглашение о гарантиях безопасности. Также президент Франции Эммануэль Макрон пообещал Украине предоставить около 40 ракет SCALP. Позже по инициативе Макрона ЕС создал коалицию для поставок Киеву ракет среднего и дальнего действия.

Соглашение о длительной военной помощи между Францией и Киевом является провокацией президента страны Эмманюэля Макрона в сторону России. Об этом в эфире Cnews заявил лидер коммунистической партии Пятой республики Фабьен Руссель. «В договоре (подписанном Макроном и Киевом — прим. URA.RU), в частности, написано, что Украина должна вступить в НАТО, это провокация и глупость. И кроме того, Украина никогда не вступит в НАТО, потому что это будет частью дискуссий, и это один из жестких вопросов, поставленных Владимиром Путиным», — пояснил Фабьен в эфире. Он отметил, что вступление Украины в НАТО — нонсенс. Ранее Франция, Германия и Италия подписали с Украиной соглашение о гарантиях безопасности. Также президент Франции Эммануэль Макрон пообещал Украине предоставить около 40 ракет SCALP. Позже по инициативе Макрона ЕС создал коалицию для поставок Киеву ракет среднего и дальнего действия.