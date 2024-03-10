Пассажирку поезда Екатеринбург-Челябинск заставили заплатить комиссионный сбор

10 марта 2024 в 23:50 Размер текста - 17 +

Комиссионный сбор в поезде обошелся в 200 рублей, заявляет пассажирка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пассажирку пригородного поезда «Орлан» №7028/7008 Екатеринбург-Челябинск 10 марта в вагоне заставили заплатить комиссионный сбор за двоих детей. Об этом женщина рассказала URA.RU. «Меня заставили заплатить комиссионный сбор за двоих детей в возрасте шести и трех лет, по 100 рублей за ребенка. Мы ехали от станции Кыштым до остановки 236 километр (станция находится на северо-западе Челябинска — прим. URA.RU) 10 марта», — рассказала URA.RU женщина. Билеты она покупала заранее на сайте АО «Свердловская пригородная компания» (СПК). Покупка детского билета там недоступна. Проводник пояснила, что с 10 декабря 2023 года на пригородных поездах «Орлан» Екатеринбург — Челябинск — Екатеринбург введены билеты с местами. Детские билеты бесплатные, но нужно заплатить комиссионный сбор. «Взрослый билет стоит 256 рублей. За детей я заплатила 200 рублей. Это называется на детей билеты бесплатные?» — задается вопросом пассажирка и добавляет, что ездила по этому направлению на «Орлане» 1 января, 8 марта и никто с нее комиссионный сбор за детей не требовал. На сайте СПК о нововведении тоже ничего не сказано. Проводник также пояснила, что, если в вагоне нет свободных сидячих мест, то платить комиссионный сбор за детей все равно нужно. «То есть постоять с детьми в вагоне теперь стоит 200 рублей», — говорит пассажирка. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу СПК. Ответ будет опубликован после получения. Пригородный поезд «Орлан» №7026/7006 Екатеринбург — Челябинск 8 марта по техническим причинам встал на железнодорожных путях. В лесу поезд с пассажирами простоял один час 25 минут. Как рассказали URA.RU в пресс-службе СПК, из-за аварии 8 и 9 марта на рейсах по маршруту Екатеринбург — Челябинск — Екатеринбург подвижной состав РА-2 из трех вагонов будет заменен на РА-3 из двух вагонов. Пассажирам, которым не хватит сидячих мест, обещали вернуть деньги. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пассажирку пригородного поезда «Орлан» №7028/7008 Екатеринбург-Челябинск 10 марта в вагоне заставили заплатить комиссионный сбор за двоих детей. Об этом женщина рассказала URA.RU. «Меня заставили заплатить комиссионный сбор за двоих детей в возрасте шести и трех лет, по 100 рублей за ребенка. Мы ехали от станции Кыштым до остановки 236 километр (станция находится на северо-западе Челябинска — прим. URA.RU) 10 марта», — рассказала URA.RU женщина. Билеты она покупала заранее на сайте АО «Свердловская пригородная компания» (СПК). Покупка детского билета там недоступна. Проводник пояснила, что с 10 декабря 2023 года на пригородных поездах «Орлан» Екатеринбург — Челябинск — Екатеринбург введены билеты с местами. Детские билеты бесплатные, но нужно заплатить комиссионный сбор. «Взрослый билет стоит 256 рублей. За детей я заплатила 200 рублей. Это называется на детей билеты бесплатные?» — задается вопросом пассажирка и добавляет, что ездила по этому направлению на «Орлане» 1 января, 8 марта и никто с нее комиссионный сбор за детей не требовал. На сайте СПК о нововведении тоже ничего не сказано. Проводник также пояснила, что, если в вагоне нет свободных сидячих мест, то платить комиссионный сбор за детей все равно нужно. «То есть постоять с детьми в вагоне теперь стоит 200 рублей», — говорит пассажирка. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу СПК. Ответ будет опубликован после получения. Пригородный поезд «Орлан» №7026/7006 Екатеринбург — Челябинск 8 марта по техническим причинам встал на железнодорожных путях. В лесу поезд с пассажирами простоял один час 25 минут. Как рассказали URA.RU в пресс-службе СПК, из-за аварии 8 и 9 марта на рейсах по маршруту Екатеринбург — Челябинск — Екатеринбург подвижной состав РА-2 из трех вагонов будет заменен на РА-3 из двух вагонов. Пассажирам, которым не хватит сидячих мест, обещали вернуть деньги.