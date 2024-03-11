В Курганской и Челябинской областях на аварийных участках трасс появится новое оборудование

Курганские и челябинские трассы пополнят пунктами весового контроля и переходами

11 марта 2024 в 10:46 Размер текста - 17 +

Трассы Челябинской и Курганской областей пополнятся оборудованием для повышения безопасности и комфорта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На участках трасс Челябинской и Курганской областей до 2026 года появится новое дополнительное оборудование после анализа аварийности за прошедший год. Среди него: пункты весогабаритного контроля, наземные переходы и транспортные детекторы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». «ФКУ Упрдор „Южный Урал“ разработана программа установки элементов обустройства на подведомственной сети до 2026 года. В ее рамках предполагается установить за три года более 32 километров стационарного электрического освещения, 13 пунктов весогабаритного контроля, 14 надземных пешеходных переходов, 18 транспортных детекторов», — сообщают в пресс-службе ведомства. Кроме этого сообщается, что будет произведено устройство более 443 километров продольных шумовых полос. Реализация этих мер, как ожидается, повысит безопасность и комфорт на федеральных трассах двух регионов. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области запустили два новых автоматических пункта весогабаритного контроля. Пункты представляют собой п-образные опоры, оборудованные дорожными датчиками, лазерными детекторами, камерами фото и видеофиксации и информационными табло. Посты построили на 128-м километре дороги Курган — Звериноголовское и на 75-м километре трассы Шадринск — Миасское. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На участках трасс Челябинской и Курганской областей до 2026 года появится новое дополнительное оборудование после анализа аварийности за прошедший год. Среди него: пункты весогабаритного контроля, наземные переходы и транспортные детекторы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». «ФКУ Упрдор „Южный Урал“ разработана программа установки элементов обустройства на подведомственной сети до 2026 года. В ее рамках предполагается установить за три года более 32 километров стационарного электрического освещения, 13 пунктов весогабаритного контроля, 14 надземных пешеходных переходов, 18 транспортных детекторов», — сообщают в пресс-службе ведомства. Кроме этого сообщается, что будет произведено устройство более 443 километров продольных шумовых полос. Реализация этих мер, как ожидается, повысит безопасность и комфорт на федеральных трассах двух регионов. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области запустили два новых автоматических пункта весогабаритного контроля. Пункты представляют собой п-образные опоры, оборудованные дорожными датчиками, лазерными детекторами, камерами фото и видеофиксации и информационными табло. Посты построили на 128-м километре дороги Курган — Звериноголовское и на 75-м километре трассы Шадринск — Миасское.