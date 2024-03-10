Водителя снегохода без прав задержали в ЯНАО

В Ноябрьске (ЯНАО) сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя снегохода без прав, сообщает telegram-канал окружного ведомства. Составлен административный материал.
«При проведении профилактических мероприятий экипаж ДПС заметил снегоход, который передвигался в черте города. Осуществляя проверку документов, было установлено, что мужчина не имеет права управления транспортным средством. На нарушителя составлен административный материал», — сообщает Госавтоинспекция Ямала.
Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) инспекторы ДПС задержали нетрезвую женщину-водителя, которая спровоцировала аварию. Виновница ДТП перевозила пятилетнюю дочь.
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