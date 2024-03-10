10 марта 2024
09 марта 2024
08 марта 2024

Водителя снегохода без прав задержали в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Горнолыжный комплекс Такман. город Чусовой, снегоход службы спасения
За вождение без прав задержан водитель снегохода Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя снегохода без прав, сообщает telegram-канал окружного ведомства. Составлен административный материал.

«При проведении профилактических мероприятий экипаж ДПС заметил снегоход, который передвигался в черте города. Осуществляя проверку документов, было установлено, что мужчина не имеет права управления транспортным средством. На нарушителя составлен административный материал», — сообщает Госавтоинспекция Ямала.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) инспекторы ДПС задержали нетрезвую женщину-водителя, которая спровоцировала аварию. Виновница ДТП перевозила пятилетнюю дочь.

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В Ноябрьске (ЯНАО) сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя снегохода без прав, сообщает telegram-канал окружного ведомства. Составлен административный материал. «При проведении профилактических мероприятий экипаж ДПС заметил снегоход, который передвигался в черте города. Осуществляя проверку документов, было установлено, что мужчина не имеет права управления транспортным средством. На нарушителя составлен административный материал», — сообщает Госавтоинспекция Ямала. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) инспекторы ДПС задержали нетрезвую женщину-водителя, которая спровоцировала аварию. Виновница ДТП перевозила пятилетнюю дочь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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