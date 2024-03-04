04 марта 2024

В газовой столице ЯНАО задержали пьяную женщину-водителя с ребенком

На Ямале нетрезвую женщину будут судить за ДТП и поездку с ребенком
© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок в машине. Челябинск, ребенок в машине, детское кресло, детская безопасность
В машине нетрезвая женщина перевозила ребенка Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) инспекторы ДПС задержали нетрезвую женщину-водителя, которая спровоцировала аварию. Виновница ДТП перевозила пятилетнюю дочь. От процедуры освидетельствования она отказалась. Женщину ждет судебное разбирательство, сообщает Госавтоинспекция Ямала.

«Прибыв на место, патрульные установили участников и обстоятельства ДТП. Женщина — водитель, спровоцировавшая автоаварию, имела явные признаки опьянения, но от процедуры освидетельствования отказалась. Кроме этого, в автомобиле автоледи, полицейские обнаружили 5-летнего ребенка», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале автоинспекции.

Административные материалы инспекторы ГИБДД передали в суд. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое сотрудники ДПС задержали водителя вахтового автобуса, который вышел на работу в нетрезвом состоянии.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) инспекторы ДПС задержали нетрезвую женщину-водителя, которая спровоцировала аварию. Виновница ДТП перевозила пятилетнюю дочь. От процедуры освидетельствования она отказалась. Женщину ждет судебное разбирательство, сообщает Госавтоинспекция Ямала. «Прибыв на место, патрульные установили участников и обстоятельства ДТП. Женщина — водитель, спровоцировавшая автоаварию, имела явные признаки опьянения, но от процедуры освидетельствования отказалась. Кроме этого, в автомобиле автоледи, полицейские обнаружили 5-летнего ребенка», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале автоинспекции. Административные материалы инспекторы ГИБДД передали в суд. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое сотрудники ДПС задержали водителя вахтового автобуса, который вышел на работу в нетрезвом состоянии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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