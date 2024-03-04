В газовой столице ЯНАО задержали пьяную женщину-водителя с ребенком

На Ямале нетрезвую женщину будут судить за ДТП и поездку с ребенком

05 марта 2024 в 11:09 Размер текста - 17 +

В машине нетрезвая женщина перевозила ребенка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) инспекторы ДПС задержали нетрезвую женщину-водителя, которая спровоцировала аварию. Виновница ДТП перевозила пятилетнюю дочь. От процедуры освидетельствования она отказалась. Женщину ждет судебное разбирательство, сообщает Госавтоинспекция Ямала. «Прибыв на место, патрульные установили участников и обстоятельства ДТП. Женщина — водитель, спровоцировавшая автоаварию, имела явные признаки опьянения, но от процедуры освидетельствования отказалась. Кроме этого, в автомобиле автоледи, полицейские обнаружили 5-летнего ребенка», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале автоинспекции. Административные материалы инспекторы ГИБДД передали в суд. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое сотрудники ДПС задержали водителя вахтового автобуса, который вышел на работу в нетрезвом состоянии.

В Новом Уренгое (ЯНАО) инспекторы ДПС задержали нетрезвую женщину-водителя, которая спровоцировала аварию. Виновница ДТП перевозила пятилетнюю дочь. От процедуры освидетельствования она отказалась. Женщину ждет судебное разбирательство, сообщает Госавтоинспекция Ямала. «Прибыв на место, патрульные установили участников и обстоятельства ДТП. Женщина — водитель, спровоцировавшая автоаварию, имела явные признаки опьянения, но от процедуры освидетельствования отказалась. Кроме этого, в автомобиле автоледи, полицейские обнаружили 5-летнего ребенка», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале автоинспекции. Административные материалы инспекторы ГИБДД передали в суд. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое сотрудники ДПС задержали водителя вахтового автобуса, который вышел на работу в нетрезвом состоянии.