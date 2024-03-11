Расстрелявший челябинских полицейских наркоторговец из ЯНАО был судим за разбой

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Ранее Василий Дембицкий имел проблемы с законом Фото:

Находящийся в федеральном розыске наркоторговец из Нового Уренгоя (ЯНАО) Василий Дембицкий, устроивший стрельбу по челябинским полицейским при попытке уйти от погони, ранее был судим за разбой. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«После задержания Дембицкого пробили по базам. Помимо того, что он числится в федеральном розыске по обвинениям в торговле наркотиками, стало известно, что ранее он был судим за разбой», — рассказал источник.

Инцидент с погоней произошел в минувшие выходные. Экипаж ДПС остановил Porsche Cayenne S Дембицкого в Кыштыме для проверки документов. В ходе проверки у сотрудников возникли сомнения в подлинности водительского удостоверения. Однако нарушитель дал по газам, протащив за собой сотрудника.

В ходе погони водителя просили остановить транспортное средство. Однако он выскочил из машины и попытался скрыться пешком. Полицейские следовали за ним. Тогда он начал отстреливаться от них из сигнального пистолета, переделанного под стрельбу травматическими патронами, ранив одного из сотрудников.

В результате погони Дембицкий был задержан. Оружие у него изъяли. Помимо статьи о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, теперь его обвиняют и в применении насилия в отношении представителя власти. Вскоре ему должны избрать меру пресечения.

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Находящийся в федеральном розыске наркоторговец из Нового Уренгоя (ЯНАО) Василий Дембицкий, устроивший стрельбу по челябинским полицейским при попытке уйти от погони, ранее был судим за разбой. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «После задержания Дембицкого пробили по базам. Помимо того, что он числится в федеральном розыске по обвинениям в торговле наркотиками, стало известно, что ранее он был судим за разбой», — рассказал источник. Инцидент с погоней произошел в минувшие выходные. Экипаж ДПС остановил Porsche Cayenne S Дембицкого в Кыштыме для проверки документов. В ходе проверки у сотрудников возникли сомнения в подлинности водительского удостоверения. Однако нарушитель дал по газам, протащив за собой сотрудника. В ходе погони водителя просили остановить транспортное средство. Однако он выскочил из машины и попытался скрыться пешком. Полицейские следовали за ним. Тогда он начал отстреливаться от них из сигнального пистолета, переделанного под стрельбу травматическими патронами, ранив одного из сотрудников. В результате погони Дембицкий был задержан. Оружие у него изъяли. Помимо статьи о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, теперь его обвиняют и в применении насилия в отношении представителя власти. Вскоре ему должны избрать меру пресечения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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