10 марта 2024
09 марта 2024

Поставки ямальского газа в Европу увеличились вдвое

© Служба новостей «URA.RU»
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Инспекция строящегося в Карабаше газопровода-закольцовки для увеличения мощности ГРС «Карабаш» после модернизации. Карабаш, газ, огнеопасно газ, газификация, газовое оборудование
«Ямал СПГ» вдвое увеличила поставки газа во Францию и Бельгию Фото:

«Дочка» НОВАТЭК «Ямал СПГ» вдвое увеличила поставки газа во Францию и Бельгию по сравнению с показателями того же периода в 2023 году. Отгрузки в Испанию, наоборот, снижены, сообщает «Коммерсант».

«Ямал СПГ» в феврале вдвое увеличил поставки во Францию, до 0,44 млн тонн, отгрузки в Бельгию выросли на 51%, до 0,66 млн тонн. Вместе с тем поставки в Испанию снизились на 59% год к году, до 0,22 млн тонн», — сообщает издание.

Власти Испании выступают за прекращение долгосрочных контрактов с российскими компаниями и призывают Евросоюз ужесточить свою позицию относительно поставок сниженного природного газа из России. Ранее URA.RU сообщало, что до конца 2040 года правительство России продлило срок разрешения поставок сжиженного природного газа с «Ямала СПГ» бывшей структуре «Газпрома» SEFE Marketing&Trading.

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«Дочка» НОВАТЭК «Ямал СПГ» вдвое увеличила поставки газа во Францию и Бельгию по сравнению с показателями того же периода в 2023 году. Отгрузки в Испанию, наоборот, снижены, сообщает «Коммерсант». «Ямал СПГ» в феврале вдвое увеличил поставки во Францию, до 0,44 млн тонн, отгрузки в Бельгию выросли на 51%, до 0,66 млн тонн. Вместе с тем поставки в Испанию снизились на 59% год к году, до 0,22 млн тонн», — сообщает издание. Власти Испании выступают за прекращение долгосрочных контрактов с российскими компаниями и призывают Евросоюз ужесточить свою позицию относительно поставок сниженного природного газа из России. Ранее URA.RU сообщало, что до конца 2040 года правительство России продлило срок разрешения поставок сжиженного природного газа с «Ямала СПГ» бывшей структуре «Газпрома» SEFE Marketing&Trading.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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