Поставки ямальского газа в Европу увеличились вдвое

11 марта 2024 в 12:11 Размер текста - 17 +

«Ямал СПГ» вдвое увеличила поставки газа во Францию и Бельгию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Дочка» НОВАТЭК «Ямал СПГ» вдвое увеличила поставки газа во Францию и Бельгию по сравнению с показателями того же периода в 2023 году. Отгрузки в Испанию, наоборот, снижены, сообщает «Коммерсант». «Ямал СПГ» в феврале вдвое увеличил поставки во Францию, до 0,44 млн тонн, отгрузки в Бельгию выросли на 51%, до 0,66 млн тонн. Вместе с тем поставки в Испанию снизились на 59% год к году, до 0,22 млн тонн», — сообщает издание. Власти Испании выступают за прекращение долгосрочных контрактов с российскими компаниями и призывают Евросоюз ужесточить свою позицию относительно поставок сниженного природного газа из России. Ранее URA.RU сообщало, что до конца 2040 года правительство России продлило срок разрешения поставок сжиженного природного газа с «Ямала СПГ» бывшей структуре «Газпрома» SEFE Marketing&Trading.

«Дочка» НОВАТЭК «Ямал СПГ» вдвое увеличила поставки газа во Францию и Бельгию по сравнению с показателями того же периода в 2023 году. Отгрузки в Испанию, наоборот, снижены, сообщает «Коммерсант». «Ямал СПГ» в феврале вдвое увеличил поставки во Францию, до 0,44 млн тонн, отгрузки в Бельгию выросли на 51%, до 0,66 млн тонн. Вместе с тем поставки в Испанию снизились на 59% год к году, до 0,22 млн тонн», — сообщает издание. Власти Испании выступают за прекращение долгосрочных контрактов с российскими компаниями и призывают Евросоюз ужесточить свою позицию относительно поставок сниженного природного газа из России. Ранее URA.RU сообщало, что до конца 2040 года правительство России продлило срок разрешения поставок сжиженного природного газа с «Ямала СПГ» бывшей структуре «Газпрома» SEFE Marketing&Trading.