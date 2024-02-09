Правительство продлило поставки с «Ямала СПГ» бывшей дочке «Газпрома»

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Комиссия ЦИК в Сабетте. Сабетта, завод, ямал спг, добыча газа, центр газодобычи
Поставки будут идти до 2040 года, следует из распоряжения Фото:

До конца 2040 года правительство России продлило срок разрешения поставок сжиженного природного газа с «Ямала СПГ» бывшей структуре «Газпрома» SEFE Marketing&Trading. Это следует из документа.

«В пункте два распоряжения правительства… слова „до 31 декабря 2024 года“ заменить словами „до 31 декабря 2040 года“», — говорится в распоряжении. Оно опубликовано на сайте нормативно правовых актов.

«Газпром» вышел из немецкой структуры Gazprom Germania GmbH в апреле 2022 года. Спустя время Германия национализировала и переименовала бывший актив компаний. В Gazprom Germania GmbH входит и SEFE.

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До конца 2040 года правительство России продлило срок разрешения поставок сжиженного природного газа с «Ямала СПГ» бывшей структуре «Газпрома» SEFE Marketing&Trading. Это следует из документа. «В пункте два распоряжения правительства… слова „до 31 декабря 2024 года“ заменить словами „до 31 декабря 2040 года“», — говорится в распоряжении. Оно опубликовано на сайте нормативно правовых актов. «Газпром» вышел из немецкой структуры Gazprom Germania GmbH в апреле 2022 года. Спустя время Германия национализировала и переименовала бывший актив компаний. В Gazprom Germania GmbH входит и SEFE.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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