Правительство продлило поставки с «Ямала СПГ» бывшей дочке «Газпрома»

Поставки будут идти до 2040 года, следует из распоряжения
До конца 2040 года правительство России продлило срок разрешения поставок сжиженного природного газа с «Ямала СПГ» бывшей структуре «Газпрома» SEFE Marketing&Trading. Это следует из документа.
«В пункте два распоряжения правительства… слова „до 31 декабря 2024 года“ заменить словами „до 31 декабря 2040 года“», — говорится в распоряжении. Оно опубликовано на сайте нормативно правовых актов.
«Газпром» вышел из немецкой структуры Gazprom Germania GmbH в апреле 2022 года. Спустя время Германия национализировала и переименовала бывший актив компаний. В Gazprom Germania GmbH входит и SEFE.
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