Правительство продлило поставки с «Ямала СПГ» бывшей дочке «Газпрома»

09 февраля 2024 в 22:03 Размер текста - 17 +

Поставки будут идти до 2040 года, следует из распоряжения Фото: Андрей Гусельников © URA.RU До конца 2040 года правительство России продлило срок разрешения поставок сжиженного природного газа с «Ямала СПГ» бывшей структуре «Газпрома» SEFE Marketing&Trading. Это следует из документа. «В пункте два распоряжения правительства… слова „до 31 декабря 2024 года“ заменить словами „до 31 декабря 2040 года“», — говорится в распоряжении. Оно опубликовано на сайте нормативно правовых актов. «Газпром» вышел из немецкой структуры Gazprom Germania GmbH в апреле 2022 года. Спустя время Германия национализировала и переименовала бывший актив компаний. В Gazprom Germania GmbH входит и SEFE.

До конца 2040 года правительство России продлило срок разрешения поставок сжиженного природного газа с «Ямала СПГ» бывшей структуре «Газпрома» SEFE Marketing&Trading. Это следует из документа. «В пункте два распоряжения правительства… слова „до 31 декабря 2024 года“ заменить словами „до 31 декабря 2040 года“», — говорится в распоряжении. Оно опубликовано на сайте нормативно правовых актов. «Газпром» вышел из немецкой структуры Gazprom Germania GmbH в апреле 2022 года. Спустя время Германия национализировала и переименовала бывший актив компаний. В Gazprom Germania GmbH входит и SEFE.