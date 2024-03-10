Обвиняемый в коррупции курганский экс-мэр Сытов частично признал вину в суде. Инсайд

11 марта 2024 в 14:59 Размер текста - 17 +

Экс-глава курганского округа частично признал вину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Обвиняемый по делу о коррупции, мошенничестве и растрате экс-глава Целинного округа (Курганская область) Александр Сытов частично признал свою вину в суде. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам. «После оглашения обвинительной части прокурором Сытов сообщил, что частично признает свою вину», — рассказали источники. При этом бывший мэр округа не пояснил, с какой частью обвинения он согласен. Экс-руководителя Целинного округа обвиняют в получении взяток, мошенничестве при выдаче государственных субсидий, а также растрате средств. В настоящее время он находится в СИЗО. Также суд рассмотрел вопрос о продлении меры пресечения Сытову, кончавшейся 10 марта. Ходатайство о продлении было удовлетворено. Обвиняемый останется под стражей до августа. Ранее URA.RU сообщало, что уголовное дело бывшего главы округа поступило в суд. Мужчина был задержан в сентябре по обвинению в получении взяток от подрядчика при ремонте соцобъектов. Позднее к обвинению добавили статьи о мошенничестве и растрате.

Обвиняемый по делу о коррупции, мошенничестве и растрате экс-глава Целинного округа (Курганская область) Александр Сытов частично признал свою вину в суде. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам. «После оглашения обвинительной части прокурором Сытов сообщил, что частично признает свою вину», — рассказали источники. При этом бывший мэр округа не пояснил, с какой частью обвинения он согласен. Экс-руководителя Целинного округа обвиняют в получении взяток, мошенничестве при выдаче государственных субсидий, а также растрате средств. В настоящее время он находится в СИЗО. Также суд рассмотрел вопрос о продлении меры пресечения Сытову, кончавшейся 10 марта. Ходатайство о продлении было удовлетворено. Обвиняемый останется под стражей до августа. Ранее URA.RU сообщало, что уголовное дело бывшего главы округа поступило в суд. Мужчина был задержан в сентябре по обвинению в получении взяток от подрядчика при ремонте соцобъектов. Позднее к обвинению добавили статьи о мошенничестве и растрате.