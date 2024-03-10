10 марта 2024

Обвиняемый в коррупции курганский экс-мэр Сытов частично признал вину в суде. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернаторские чтения. Курган, сытов александр
Экс-глава курганского округа частично признал вину Фото:

Обвиняемый по делу о коррупции, мошенничестве и растрате экс-глава Целинного округа (Курганская область) Александр Сытов частично признал свою вину в суде. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.

«После оглашения обвинительной части прокурором Сытов сообщил, что частично признает свою вину», — рассказали источники. При этом бывший мэр округа не пояснил, с какой частью обвинения он согласен.

Экс-руководителя Целинного округа обвиняют в получении взяток, мошенничестве при выдаче государственных субсидий, а также растрате средств. В настоящее время он находится в СИЗО.

Также суд рассмотрел вопрос о продлении меры пресечения Сытову, кончавшейся 10 марта. Ходатайство о продлении было удовлетворено. Обвиняемый останется под стражей до августа.

Ранее URA.RU сообщало, что уголовное дело бывшего главы округа поступило в суд. Мужчина был задержан в сентябре по обвинению в получении взяток от подрядчика при ремонте соцобъектов. Позднее к обвинению добавили статьи о мошенничестве и растрате.

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Обвиняемый по делу о коррупции, мошенничестве и растрате экс-глава Целинного округа (Курганская область) Александр Сытов частично признал свою вину в суде. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам. «После оглашения обвинительной части прокурором Сытов сообщил, что частично признает свою вину», — рассказали источники. При этом бывший мэр округа не пояснил, с какой частью обвинения он согласен. Экс-руководителя Целинного округа обвиняют в получении взяток, мошенничестве при выдаче государственных субсидий, а также растрате средств. В настоящее время он находится в СИЗО. Также суд рассмотрел вопрос о продлении меры пресечения Сытову, кончавшейся 10 марта. Ходатайство о продлении было удовлетворено. Обвиняемый останется под стражей до августа. Ранее URA.RU сообщало, что уголовное дело бывшего главы округа поступило в суд. Мужчина был задержан в сентябре по обвинению в получении взяток от подрядчика при ремонте соцобъектов. Позднее к обвинению добавили статьи о мошенничестве и растрате.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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