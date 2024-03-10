10 марта 2024

Собчак взяла интервью у Рады Русских

© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор журналистов на ежегодную пресс-конференцию президента РФ. Москва, собчак ксения
Собчак опубликовала интервью на YouTube Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Журналистка Ксения Собчак взяла интервью у екатеринбургской блогерши Рады Русских, которая попыталась баллотироваться в президенты. Видео продолжительностью более двух часов опубликовано на канале «Осторожно Собчак» видеохостинга YouTube.

Видео опубликовано 11 марта. В интервью Собчак с Русских обсуждала мотив блогерши уйти в политику, реакцию людей на попытки девушки выдвинуться в президенты, а также о планах уроженки Екатеринбурга. Продолжительность интервью составило два часа и шесть минут.

Блогерша Русских получила особую популярность после решение баллотироваться в президенты России в декабре прошлого года. Ей удалось собрать подписи (0,16% от нормы), которые она сдала в ЦИК, хотя сама Рада утверждала, что подписей было 300 467. Девушка заявила, что не пыталась пиариться за счет президентских выборов, отметив, что ее поступок поможет коммуницировать с представителями власти.

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Журналистка Ксения Собчак взяла интервью у екатеринбургской блогерши Рады Русских, которая попыталась баллотироваться в президенты. Видео продолжительностью более двух часов опубликовано на канале «Осторожно Собчак» видеохостинга YouTube. Видео опубликовано 11 марта. В интервью Собчак с Русских обсуждала мотив блогерши уйти в политику, реакцию людей на попытки девушки выдвинуться в президенты, а также о планах уроженки Екатеринбурга. Продолжительность интервью составило два часа и шесть минут. Блогерша Русских получила особую популярность после решение баллотироваться в президенты России в декабре прошлого года. Ей удалось собрать подписи (0,16% от нормы), которые она сдала в ЦИК, хотя сама Рада утверждала, что подписей было 300 467. Девушка заявила, что не пыталась пиариться за счет президентских выборов, отметив, что ее поступок поможет коммуницировать с представителями власти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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