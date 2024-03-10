Собчак взяла интервью у Рады Русских

11 марта 2024 в 13:17 Размер текста - 17 +

Собчак опубликовала интервью на YouTube Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Журналистка Ксения Собчак взяла интервью у екатеринбургской блогерши Рады Русских, которая попыталась баллотироваться в президенты. Видео продолжительностью более двух часов опубликовано на канале «Осторожно Собчак» видеохостинга YouTube. Видео опубликовано 11 марта. В интервью Собчак с Русских обсуждала мотив блогерши уйти в политику, реакцию людей на попытки девушки выдвинуться в президенты, а также о планах уроженки Екатеринбурга. Продолжительность интервью составило два часа и шесть минут. Блогерша Русских получила особую популярность после решение баллотироваться в президенты России в декабре прошлого года. Ей удалось собрать подписи (0,16% от нормы), которые она сдала в ЦИК, хотя сама Рада утверждала, что подписей было 300 467. Девушка заявила, что не пыталась пиариться за счет президентских выборов, отметив, что ее поступок поможет коммуницировать с представителями власти.

Журналистка Ксения Собчак взяла интервью у екатеринбургской блогерши Рады Русских, которая попыталась баллотироваться в президенты. Видео продолжительностью более двух часов опубликовано на канале «Осторожно Собчак» видеохостинга YouTube. Видео опубликовано 11 марта. В интервью Собчак с Русских обсуждала мотив блогерши уйти в политику, реакцию людей на попытки девушки выдвинуться в президенты, а также о планах уроженки Екатеринбурга. Продолжительность интервью составило два часа и шесть минут. Блогерша Русских получила особую популярность после решение баллотироваться в президенты России в декабре прошлого года. Ей удалось собрать подписи (0,16% от нормы), которые она сдала в ЦИК, хотя сама Рада утверждала, что подписей было 300 467. Девушка заявила, что не пыталась пиариться за счет президентских выборов, отметив, что ее поступок поможет коммуницировать с представителями власти.