Рада Русских ответила на критику о хайпе на президентских выборах

Рада Русских заявила, что ее выдвижение кандидатом в президенты не было хайпом

08 февраля 2024 в 17:33 Размер текста - 17 +

Рада Русских продолжит заниматься социальными проектами Фото: соцсети Рады Русских новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Блогер из Екатеринбурга Рада Русских заявила, что не пыталась пиариться на теме президентских выборов. Однако она считает, что, заявив о себе, сможет лучше коммуницировать с представителями власти. Об этом она заявила во время прямого эфира заседания Центризбиркома. «Это был не хайп, не пиар, это была не шутка. У меня вполне приятные взгляды на внутреннюю политику. Меня пока что не интересует, конечно же, внешняя политика. Но я надеюсь, что мы через тех людей, которые много лет в меня верят и давно за мной следят, сможем пройти на какие-то интересные позиции, где мы будем полезны и сможем по-настоящему дружить с государством. Очень ждем и не прощаемся», — заявила Русских. Блогер решила баллотироваться в президенты России в декабре прошлого года. Ей удалось собрать подписи, которые она сдала в ЦИК. Однако их набралось лишь 0,16% от нормы, хотя сама Рада утверждала, что подписей было 300 467. Позже она заявила, что сдала формальное количество, чтобы не грузить Центризбирком «глупыми бумажками». Из-за этого Русских отказали в регистрации кандидатом в президенты России.

Блогер из Екатеринбурга Рада Русских заявила, что не пыталась пиариться на теме президентских выборов. Однако она считает, что, заявив о себе, сможет лучше коммуницировать с представителями власти. Об этом она заявила во время прямого эфира заседания Центризбиркома. «Это был не хайп, не пиар, это была не шутка. У меня вполне приятные взгляды на внутреннюю политику. Меня пока что не интересует, конечно же, внешняя политика. Но я надеюсь, что мы через тех людей, которые много лет в меня верят и давно за мной следят, сможем пройти на какие-то интересные позиции, где мы будем полезны и сможем по-настоящему дружить с государством. Очень ждем и не прощаемся», — заявила Русских. Блогер решила баллотироваться в президенты России в декабре прошлого года. Ей удалось собрать подписи, которые она сдала в ЦИК. Однако их набралось лишь 0,16% от нормы, хотя сама Рада утверждала, что подписей было 300 467. Позже она заявила, что сдала формальное количество, чтобы не грузить Центризбирком «глупыми бумажками». Из-за этого Русских отказали в регистрации кандидатом в президенты России.