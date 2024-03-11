Челябинке, которой сломали нос в баре, срочно потребовалась операция. Видео

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Операцию по восстановлению носа необходимо провести в кратчайшие сроки Фото:

Жительнице Челябинска Ирине Сердюк, которой сломали нос во время ее работы промоутером в заведении Bla Bla Bar, срочно потребовалась операция. Нос женщины удастся восстановить только, если ринопластика будет проведена в кратчайшие сроки.

«Нет времени оттягивать. Нос можно будет привести в порядок только в ближайшее время», — сообщила Сердюк на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Выходные челябинка потратила на обследования и МРТ головы. Изначальная форма носа пострадавшей не подлежит восстановлению, от удара его «раскрошило в осколки».

Нападение на Сердюк случилось в ночь на 9 марта. Мужчину не пропустили в бар сотрудники охраны, но злость он решил выместить на женщине, которая в этот момент находилась рядом. До этого он несколько раз высказал в адрес сотрудницы неприятные слова.

Нападавший скрылся с места происшествия, но оперативникам удалось задержать подозреваемого в течение суток. Он признал вину и раскаялся в содеянном. Сейчас пострадавшую мучают сильные головные боли. Во время проведения юмористического шоу «Женский форум» в Челябинске ситуацию высмеяли. Шутки звезд стенд-апа оскорбили девушку и вызвали негативную реакцию общественности.

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Жительнице Челябинска Ирине Сердюк, которой сломали нос во время ее работы промоутером в заведении Bla Bla Bar, срочно потребовалась операция. Нос женщины удастся восстановить только, если ринопластика будет проведена в кратчайшие сроки. «Нет времени оттягивать. Нос можно будет привести в порядок только в ближайшее время», — сообщила Сердюк на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Выходные челябинка потратила на обследования и МРТ головы. Изначальная форма носа пострадавшей не подлежит восстановлению, от удара его «раскрошило в осколки». Нападение на Сердюк случилось в ночь на 9 марта. Мужчину не пропустили в бар сотрудники охраны, но злость он решил выместить на женщине, которая в этот момент находилась рядом. До этого он несколько раз высказал в адрес сотрудницы неприятные слова. Нападавший скрылся с места происшествия, но оперативникам удалось задержать подозреваемого в течение суток. Он признал вину и раскаялся в содеянном. Сейчас пострадавшую мучают сильные головные боли. Во время проведения юмористического шоу «Женский форум» в Челябинске ситуацию высмеяли. Шутки звезд стенд-апа оскорбили девушку и вызвали негативную реакцию общественности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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