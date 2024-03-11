Операцию по восстановлению носа необходимо провести в кратчайшие сроки Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жительнице Челябинска Ирине Сердюк, которой сломали нос во время ее работы промоутером в заведении Bla Bla Bar, срочно потребовалась операция. Нос женщины удастся восстановить только, если ринопластика будет проведена в кратчайшие сроки.

«Нет времени оттягивать. Нос можно будет привести в порядок только в ближайшее время», — сообщила Сердюк на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Выходные челябинка потратила на обследования и МРТ головы. Изначальная форма носа пострадавшей не подлежит восстановлению, от удара его «раскрошило в осколки».

Нападение на Сердюк случилось в ночь на 9 марта. Мужчину не пропустили в бар сотрудники охраны, но злость он решил выместить на женщине, которая в этот момент находилась рядом. До этого он несколько раз высказал в адрес сотрудницы неприятные слова.

Нападавший скрылся с места происшествия, но оперативникам удалось задержать подозреваемого в течение суток. Он признал вину и раскаялся в содеянном. Сейчас пострадавшую мучают сильные головные боли. Во время проведения юмористического шоу «Женский форум» в Челябинске ситуацию высмеяли. Шутки звезд стенд-апа оскорбили девушку и вызвали негативную реакцию общественности.