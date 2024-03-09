Полицейские задержали 38-летнего челябинца, подозреваемого в нападении на девушку в баре Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Челябинске полицейские установили и задержали мужчину, который в ночь на 9 марта в Bla Bla Bar на Кировке сломал нос незнакомой девушке. Мужчина раскаялся в поступке и полностью признал вину, сообщил он в опубликованном видео.

«[Задержан] за нанесение телесных повреждений сотруднице Bla Bla Bar (бар на пешеходной Кировке в Челябинске — прим. URA.RU) в ночь с 8 на 9 марта. [Ударил] за словесный переполох. Очень раскаиваюсь, свою вину признаю полностью», — сообщил задержанный в видео, опубликованном в telegram-канале ГУ МВД России по Челябинской области.

Личность подозреваемого установили в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, опроса свидетелей и очевидцев. Им оказался 38-летний житель Челябинска.

Инцидент в баре на Кировке в Челябинске произошел на ночь на 9 марта. Мужчине отказали во входе в Bla Bla Bar. Пострадавшая Ирина Сердюк не выполняет роль «фейс-контроль». Отказал охранник, но злость мужчина решил выместить на девушке.

Сердюк стала объектом шуток участниц шоу «Женский форум» и «Женский стендап» в концертном зале «Таганай». Пострадавшая не оценила юмор. Люди в социальных сетях также высказали поддержку девушке. Сердюк сообщила, что ее нос «раскрошило в осколки» и он не подлежит восстановлению. Девушка принимает обезболивающие и ее мучают сильные головные боли.

Директор Bla Bla Bar Руслан Абашев сообщил, что подобных происшествий в барах Челябинска становится слишком много. «Мы сталкиваемся с таким практически каждую ночь», — рассказал он.

В баре Gipsy в конце пешеходной Кировки в октябре 2023 года произошла поножовщина между посетителями. Ранения получили три человека, один из них скончался. Нападавшим оказался 21-летний парень.