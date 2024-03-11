В ЯНАО назначат кураторов населенных пунктов Волновахского района ДНР

Муниципалитеты ЯНАО будут курировать подшефные территории Волновахского района

11 марта 2024 в 19:17 Размер текста - 17 +

За каждым населенным пунктом Волновахского района в ДНР закрепят кураторов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU За каждым населенным пунктом Волновахского района в ДНР закрепят кураторов от муниципалитетов в ЯНАО. Главы муниципалитетов будут лично контролировать работу с подшефными территориями. Предложение прозвучало на заседании совета глав МО ЯНАО, сообщает пресс-служба правительства округа. Идею поддержал губернатор округа Дмитрий Артюхов. «Дмитрий Артюхов поддержал предложение закрепить курирующий муниципалитет за каждым населенным пунктом Волновахского района. Сделают это исходя из численности населения на вверенных территориях. Работа будет включать адресную гуманитарную помощь и взаимодействие учреждений. Главы ямальских муниципалитетов лично будут контролировать процесс», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства округа. В прошлом году дома и социальная инфраструктура в Волновахском районе восстанавливались под контролем кураторов учреждений. «За прошлый год кураторы организовали более 300 мероприятий для взрослых и детей Волновахи в форматах онлайн и офлайн», — уточняется в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что глава Ямала Дмитрий Артюхов впервые в этом году провел заседание совета глав муниципалитетов. Обсуждались предстоящие выборы президента России, весенние паводки, благоустройство дворовых территорий и работа в подшефном районе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За каждым населенным пунктом Волновахского района в ДНР закрепят кураторов от муниципалитетов в ЯНАО. Главы муниципалитетов будут лично контролировать работу с подшефными территориями. Предложение прозвучало на заседании совета глав МО ЯНАО, сообщает пресс-служба правительства округа. Идею поддержал губернатор округа Дмитрий Артюхов. «Дмитрий Артюхов поддержал предложение закрепить курирующий муниципалитет за каждым населенным пунктом Волновахского района. Сделают это исходя из численности населения на вверенных территориях. Работа будет включать адресную гуманитарную помощь и взаимодействие учреждений. Главы ямальских муниципалитетов лично будут контролировать процесс», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства округа. В прошлом году дома и социальная инфраструктура в Волновахском районе восстанавливались под контролем кураторов учреждений. «За прошлый год кураторы организовали более 300 мероприятий для взрослых и детей Волновахи в форматах онлайн и офлайн», — уточняется в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что глава Ямала Дмитрий Артюхов впервые в этом году провел заседание совета глав муниципалитетов. Обсуждались предстоящие выборы президента России, весенние паводки, благоустройство дворовых территорий и работа в подшефном районе.