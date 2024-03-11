11 марта 2024

Узников курганской колонии помогут реабилитировать «говорящие книги»

© Служба новостей «URA.RU»
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Исправительно-трудовая колония № 6 (съемка 2013г). Курганская обл.Иковка., тюрьма, решетка, итк, исправительно-трудовая колония
В ИК №6 на Иковке появятся «говорящие книги» для инвалидов Фото:

Курганская исправительная колония №6, которая находится в селе Иковка Кетовского округа, закупает устройство для чтения «говорящих книг». Это средство реабилитации предназначено для осужденных, имеющих инвалидность. Об этом говорится в документации, опубликованной на портале госзакупок.

«Устройство для чтения „говорящих книг“ на флеш-картах для соцобеспечения осужденных в ФКУ „Исправительная колония №6“ Иковка. Количество — одна штука, начальная цена закупки 52 500 рублей», — указано в документации тендера.

Подрядчик должен будет доставить средство реабилитации в колонию до конца апреля. Устройство для чтения «говорящих книг» поможет слепым, слабовидящим осужденным получать информацию, в том числе по юридической тематике.

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Курганская исправительная колония №6, которая находится в селе Иковка Кетовского округа, закупает устройство для чтения «говорящих книг». Это средство реабилитации предназначено для осужденных, имеющих инвалидность. Об этом говорится в документации, опубликованной на портале госзакупок. «Устройство для чтения „говорящих книг“ на флеш-картах для соцобеспечения осужденных в ФКУ „Исправительная колония №6“ Иковка. Количество — одна штука, начальная цена закупки 52 500 рублей», — указано в документации тендера. Подрядчик должен будет доставить средство реабилитации в колонию до конца апреля. Устройство для чтения «говорящих книг» поможет слепым, слабовидящим осужденным получать информацию, в том числе по юридической тематике.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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