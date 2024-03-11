Узников курганской колонии помогут реабилитировать «говорящие книги»

12 марта 2024 в 03:13 Размер текста - 17 +

В ИК №6 на Иковке появятся «говорящие книги» для инвалидов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Курганская исправительная колония №6, которая находится в селе Иковка Кетовского округа, закупает устройство для чтения «говорящих книг». Это средство реабилитации предназначено для осужденных, имеющих инвалидность. Об этом говорится в документации, опубликованной на портале госзакупок. «Устройство для чтения „говорящих книг“ на флеш-картах для соцобеспечения осужденных в ФКУ „Исправительная колония №6“ Иковка. Количество — одна штука, начальная цена закупки 52 500 рублей», — указано в документации тендера. Подрядчик должен будет доставить средство реабилитации в колонию до конца апреля. Устройство для чтения «говорящих книг» поможет слепым, слабовидящим осужденным получать информацию, в том числе по юридической тематике.

Курганская исправительная колония №6, которая находится в селе Иковка Кетовского округа, закупает устройство для чтения «говорящих книг». Это средство реабилитации предназначено для осужденных, имеющих инвалидность. Об этом говорится в документации, опубликованной на портале госзакупок. «Устройство для чтения „говорящих книг“ на флеш-картах для соцобеспечения осужденных в ФКУ „Исправительная колония №6“ Иковка. Количество — одна штука, начальная цена закупки 52 500 рублей», — указано в документации тендера. Подрядчик должен будет доставить средство реабилитации в колонию до конца апреля. Устройство для чтения «говорящих книг» поможет слепым, слабовидящим осужденным получать информацию, в том числе по юридической тематике.