МЧС сообщило об обстреле в Белгородской области

12 марта 2024 в 08:17 Размер текста - 17 +

Жителей поселка Горьковский призвали спуститься в подвал из-за обстрела со стороны ВСУ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Обстрел со стороны ВСУ происходит в поселке Горьковский Белгородской области. Об этом рассказали в региональном МЧС. Новость по теме Беспилотники атаковали пять регионов России: главное за ночь «Ведется обстрел поселка Горьковский в Грайворонском городском округе», — сообщается в официальном telegram-канале МЧС по Белгородской области. В связи с этим жителей призывали спуститься в подвал или другие укрытия для безопасности. Кроме того, той же ночью Белгородская область подверглась атаке дрона, из-за которой семь сел остались без электричества. Опасность также была объявлена в двух городских округах Белгорода. Всего беспилотники атаковали БПЛА пять регионов России.

Обстрел со стороны ВСУ происходит в поселке Горьковский Белгородской области. Об этом рассказали в региональном МЧС. «Ведется обстрел поселка Горьковский в Грайворонском городском округе», — сообщается в официальном telegram-канале МЧС по Белгородской области. В связи с этим жителей призывали спуститься в подвал или другие укрытия для безопасности. Кроме того, той же ночью Белгородская область подверглась атаке дрона, из-за которой семь сел остались без электричества. Опасность также была объявлена в двух городских округах Белгорода. Всего беспилотники атаковали БПЛА пять регионов России.