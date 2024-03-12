МЧС сообщило об обстреле в Белгородской области

Жителей поселка Горьковский призвали спуститься в подвал из-за обстрела со стороны ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Обстрел со стороны ВСУ происходит в поселке Горьковский Белгородской области. Об этом рассказали в региональном МЧС.
Новость по теме
«Ведется обстрел поселка Горьковский в Грайворонском городском округе», —
Кроме того, той же ночью Белгородская область подверглась атаке дрона, из-за которой семь сел остались без электричества. Опасность также была объявлена в двух городских округах Белгорода. Всего беспилотники атаковали БПЛА пять регионов России.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.