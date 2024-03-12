МЧС сообщило об обстреле в Белгородской области

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Жителей поселка Горьковский призвали спуститься в подвал из-за обстрела со стороны ВСУ Фото:
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Обстрел со стороны ВСУ происходит в поселке Горьковский Белгородской области. Об этом рассказали в региональном МЧС.

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Беспилотники атаковали пять регионов России: главное за ночь

«Ведется обстрел поселка Горьковский в Грайворонском городском округе», — сообщается в официальном telegram-канале МЧС по Белгородской области. В связи с этим жителей призывали спуститься в подвал или другие укрытия для безопасности.

Кроме того, той же ночью Белгородская область подверглась атаке дрона, из-за которой семь сел остались без электричества. Опасность также была объявлена в двух городских округах Белгорода. Всего беспилотники атаковали БПЛА пять регионов России.

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Обстрел со стороны ВСУ происходит в поселке Горьковский Белгородской области. Об этом рассказали в региональном МЧС. «Ведется обстрел поселка Горьковский в Грайворонском городском округе», — сообщается в официальном telegram-канале МЧС по Белгородской области. В связи с этим жителей призывали спуститься в подвал или другие укрытия для безопасности. Кроме того, той же ночью Белгородская область подверглась атаке дрона, из-за которой семь сел остались без электричества. Опасность также была объявлена в двух городских округах Белгорода. Всего беспилотники атаковали БПЛА пять регионов России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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