В Тюмени перекрыли одну из центральных улиц

В Тюмени улицу Орджоникидзе временно закрыли для проезда автомобилей

12 марта 2024 в 09:59 Размер текста - 17 +

Движение автомобилей по улице Орджоникидзе будет закрыто до 17:00 12 марта Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Улица Орджоникидзе в Тюмени будет частично закрыта для проезда автомобилей и другого транспорта 12 марта в период с 8:00 до 17:00. Об этом сообщает официальный сайт городской администрации. «В связи с проведением культурно-массового мероприятия 12.03.2024 в период с 08 до 17 часов будет прекращено движение всех видов транспортных средств на автомобильной дороге по ул. Орджоникидзе. На участке от ул. Герцена до ул. Ленина», — указано в сообщении тюменской мэрии. Водителям рекомендовано заранее планировать маршрут с учетом временных ограничений. Объехать закрытый для движения транспорта участок улицы Орджоникидзе можно по улицам Первомайской и Мориса Тореза.

Улица Орджоникидзе в Тюмени будет частично закрыта для проезда автомобилей и другого транспорта 12 марта в период с 8:00 до 17:00. Об этом сообщает официальный сайт городской администрации. «В связи с проведением культурно-массового мероприятия 12.03.2024 в период с 08 до 17 часов будет прекращено движение всех видов транспортных средств на автомобильной дороге по ул. Орджоникидзе. На участке от ул. Герцена до ул. Ленина», — указано в сообщении тюменской мэрии. Водителям рекомендовано заранее планировать маршрут с учетом временных ограничений. Объехать закрытый для движения транспорта участок улицы Орджоникидзе можно по улицам Первомайской и Мориса Тореза.