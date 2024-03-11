В Тюмени перекрыли одну из центральных улиц

Улица Орджоникидзе в Тюмени будет частично закрыта для проезда автомобилей и другого транспорта 12 марта в период с 8:00 до 17:00. Об этом сообщает официальный сайт городской администрации.
«В связи с проведением культурно-массового мероприятия 12.03.2024 в период с 08 до 17 часов будет прекращено движение всех видов транспортных средств на автомобильной дороге по ул. Орджоникидзе. На участке от ул. Герцена до ул. Ленина», — указано в сообщении тюменской мэрии.
Водителям рекомендовано заранее планировать маршрут с учетом временных ограничений. Объехать закрытый для движения транспорта участок улицы Орджоникидзе можно по улицам Первомайской и Мориса Тореза.
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