Кириенко и Пушилин пообещали помочь жителям Авдеевки

12 марта 2024 в 12:18 Размер текста - 17 +

Сергей Кириенко (на фото в центре) и Денис Пушилин (на фото справа) пообщались с жителями Авдеевки Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава ДНР Денис Пушилин и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетили Авдеевку и встретились с местными жителями. В ходе встречи было решено обеспечить население сим-картами от республиканского оператора «Феникс» и оказать иную помощь. «С Сергеем Кириенко посетили Авдеевку. Договорились, что обеспечим население сим-картами республиканского оператора „Феникс“ — жителям города нужна связь», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Глава ДНР добавил, что также они осмотрели авдеевский коксохимзавод и отметили, что хотя ущерб еще будет оценен специалистами, он не является критическим, как, например, у «Азовстали». Пушилин и Кириенко встретились и пообщались с населением Авдеевки, передав им гуманитарную помощь. Жители выразили нехватку хлеба, газа и бензина для генераторов. Местная администрация планирует решить эти проблемы и привлечь общественные организации. Также будет установлена хлебопекарня. Среди прочего политики обещали жителям помощь в получении российских паспортов. Кроме того, будут назначены региональные координаторы для восстановления города. Дополнительно в городе созданы все условия для того, чтобы население имело возможность проголосовать на выборах президента России, заключил Пушилин. Сражения за Авдеевку начались в 2022 году. Город был освобожден российской армией 17 февраля. Перед этим бойцам ВСУ был отдан приказ оставить Авдеевку. В результате освобождения города ВСУ потеряли более 1500 солдат. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава ДНР Денис Пушилин и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетили Авдеевку и встретились с местными жителями. В ходе встречи было решено обеспечить население сим-картами от республиканского оператора «Феникс» и оказать иную помощь. «С Сергеем Кириенко посетили Авдеевку. Договорились, что обеспечим население сим-картами республиканского оператора „Феникс“ — жителям города нужна связь», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Глава ДНР добавил, что также они осмотрели авдеевский коксохимзавод и отметили, что хотя ущерб еще будет оценен специалистами, он не является критическим, как, например, у «Азовстали». Пушилин и Кириенко встретились и пообщались с населением Авдеевки, передав им гуманитарную помощь. Жители выразили нехватку хлеба, газа и бензина для генераторов. Местная администрация планирует решить эти проблемы и привлечь общественные организации. Также будет установлена хлебопекарня. Среди прочего политики обещали жителям помощь в получении российских паспортов. Кроме того, будут назначены региональные координаторы для восстановления города. Дополнительно в городе созданы все условия для того, чтобы население имело возможность проголосовать на выборах президента России, заключил Пушилин. Сражения за Авдеевку начались в 2022 году. Город был освобожден российской армией 17 февраля. Перед этим бойцам ВСУ был отдан приказ оставить Авдеевку. В результате освобождения города ВСУ потеряли более 1500 солдат.