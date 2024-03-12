Кириенко и Пушилин пообещали помочь жителям Авдеевки

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Открытие Саур-Могилы. ДНР, Саур-Могила , кириенко сергей, саур-могила, пушилин
Сергей Кириенко (на фото в центре) и Денис Пушилин (на фото справа) пообщались с жителями Авдеевки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава ДНР Денис Пушилин и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетили Авдеевку и встретились с местными жителями. В ходе встречи было решено обеспечить население сим-картами от республиканского оператора «Феникс» и оказать иную помощь.

«С Сергеем Кириенко посетили Авдеевку. Договорились, что обеспечим население сим-картами республиканского оператора „Феникс“ — жителям города нужна связь», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Глава ДНР добавил, что также они осмотрели авдеевский коксохимзавод и отметили, что хотя ущерб еще будет оценен специалистами, он не является критическим, как, например, у «Азовстали».

Пушилин и Кириенко встретились и пообщались с населением Авдеевки, передав им гуманитарную помощь. Жители выразили нехватку хлеба, газа и бензина для генераторов. Местная администрация планирует решить эти проблемы и привлечь общественные организации. Также будет установлена хлебопекарня. Среди прочего политики обещали жителям помощь в получении российских паспортов. Кроме того, будут назначены региональные координаторы для восстановления города. Дополнительно в городе созданы все условия для того, чтобы население имело возможность проголосовать на выборах президента России, заключил Пушилин.

Сражения за Авдеевку начались в 2022 году. Город был освобожден российской армией 17 февраля. Перед этим бойцам ВСУ был отдан приказ оставить Авдеевку. В результате освобождения города ВСУ потеряли более 1500 солдат.

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Глава ДНР Денис Пушилин и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетили Авдеевку и встретились с местными жителями. В ходе встречи было решено обеспечить население сим-картами от республиканского оператора «Феникс» и оказать иную помощь. «С Сергеем Кириенко посетили Авдеевку. Договорились, что обеспечим население сим-картами республиканского оператора „Феникс“ — жителям города нужна связь», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Глава ДНР добавил, что также они осмотрели авдеевский коксохимзавод и отметили, что хотя ущерб еще будет оценен специалистами, он не является критическим, как, например, у «Азовстали». Пушилин и Кириенко встретились и пообщались с населением Авдеевки, передав им гуманитарную помощь. Жители выразили нехватку хлеба, газа и бензина для генераторов. Местная администрация планирует решить эти проблемы и привлечь общественные организации. Также будет установлена хлебопекарня. Среди прочего политики обещали жителям помощь в получении российских паспортов. Кроме того, будут назначены региональные координаторы для восстановления города. Дополнительно в городе созданы все условия для того, чтобы население имело возможность проголосовать на выборах президента России, заключил Пушилин. Сражения за Авдеевку начались в 2022 году. Город был освобожден российской армией 17 февраля. Перед этим бойцам ВСУ был отдан приказ оставить Авдеевку. В результате освобождения города ВСУ потеряли более 1500 солдат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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