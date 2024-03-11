Курганский депутат-банкир ушел служить в легендарную бригаду «Пятнашка». Видео

12 марта 2024 в 15:30 Размер текста - 17 +

Депутат-банкир Лушников служит в бригаде «Пятнашка» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат городской думы, председатель правления ООО «Банк „Курган“» Алексей Лушников ушел служить в интернациональную бригаду «Пятнашка» в зоне спецоперации. Об этом сообщается в telegram-канале добровольческого формирования. Данная бригада была сформирована в 2014 году на Донбассе и преимущественно состоит из абхазских добровольцев. «Я боец интернациональной бригады „Пятнашка. Дикая дивизия Донбасса“. Позывной „Депутат“. Сегодня мы получили гуманитарную помощь из моего родного города Кургана. Выражаю всем огромную благодарность. Нам это очень важно. Мы будем биться, победа будет за нами», — сказал Лушников на видео. Также особую благодарность он выразил администрации, гордуме, коллегам и друзьям, помогавшим в сборе груза. Ранее URA.RU писало, что депутат-банкир Лушников объявил подчиненным, что уходит добровольцем на фронт. Одной из причин отправки в зону СВО он называл «зов сердца». Также сообщалось, что из Кургана была отправлена гуманитарная помощь в место, где служит депутат гордумы. В груз вошли сухпайки, средства личной гигиены и детские рисунки.

Депутат городской думы, председатель правления ООО «Банк „Курган“» Алексей Лушников ушел служить в интернациональную бригаду «Пятнашка» в зоне спецоперации. Об этом сообщается в telegram-канале добровольческого формирования. Данная бригада была сформирована в 2014 году на Донбассе и преимущественно состоит из абхазских добровольцев. «Я боец интернациональной бригады „Пятнашка. Дикая дивизия Донбасса“. Позывной „Депутат“. Сегодня мы получили гуманитарную помощь из моего родного города Кургана. Выражаю всем огромную благодарность. Нам это очень важно. Мы будем биться, победа будет за нами», — сказал Лушников на видео. Также особую благодарность он выразил администрации, гордуме, коллегам и друзьям, помогавшим в сборе груза. Ранее URA.RU писало, что депутат-банкир Лушников объявил подчиненным, что уходит добровольцем на фронт. Одной из причин отправки в зону СВО он называл «зов сердца». Также сообщалось, что из Кургана была отправлена гуманитарная помощь в место, где служит депутат гордумы. В груз вошли сухпайки, средства личной гигиены и детские рисунки.