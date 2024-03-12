В Кургане разорвали рекламный баннер кандидата в президенты РФ Харитонова. Фото

12 марта 2024 в 19:32 Размер текста - 17 +

Рекламный баннер кандидаты в президенты РФ Николая Харитонова был разорван Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В центральном районе Кургана возле шоссе Тюнина рядом с Троицкой площадью испортили баннер кандидата в президенты РФ от партии КПРФ Николая Харитонова. Об этом URA.RU рассказал лидер коммунистов в регионе, депутат облдумы Виктор Зырянов. Он утверждает, что баннер был поврежден руками «провокаторов». «По всей стране все нормально, только Курганская область отличилась. <…> Кому-то понадобилось учудить такое. Так просто там не залезть, баннер находится высоко, использовалась какая-то техника. Ссылки на то, что он был поврежден ветром — не принимаются, конструкции поблизости не были повреждены. Это действие, направленно на то, чтобы устроить провокационный скандал», — заявил Зырянов. Также он отметил, что КПРФ написала жалобу в региональный избирком, где коммунистов уведомили, что обращение было передано в региональное УМВД. На фото, предоставленном журналисту URA.RU членами партии КПРФ видно, что плакат, предположительно, был разорван. Также видны следы воздействия на самой конструкции. Данный случай уже не первый случай вандализма в отношении курганских коммунистов. Ранее URA.RU писало, что неизвестные испортили фасад курганского отделения КПРФ символами и надписью антисемитского характера, которая ассоциируется с неонацистскими группировками, запрещенными в РФ. До этого также появлялось видео, на котором подростки сломали памятник Владимиру Ленину возле отделения. Лидер коммунистов считает, что баннер был разорван провокаторами Фото: представители партии КПРФ в Кургане Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В центральном районе Кургана возле шоссе Тюнина рядом с Троицкой площадью испортили баннер кандидата в президенты РФ от партии КПРФ Николая Харитонова. Об этом URA.RU рассказал лидер коммунистов в регионе, депутат облдумы Виктор Зырянов. Он утверждает, что баннер был поврежден руками «провокаторов». «По всей стране все нормально, только Курганская область отличилась. <…> Кому-то понадобилось учудить такое. Так просто там не залезть, баннер находится высоко, использовалась какая-то техника. Ссылки на то, что он был поврежден ветром — не принимаются, конструкции поблизости не были повреждены. Это действие, направленно на то, чтобы устроить провокационный скандал», — заявил Зырянов. Также он отметил, что КПРФ написала жалобу в региональный избирком, где коммунистов уведомили, что обращение было передано в региональное УМВД. На фото, предоставленном журналисту URA.RU членами партии КПРФ видно, что плакат, предположительно, был разорван. Также видны следы воздействия на самой конструкции. Данный случай уже не первый случай вандализма в отношении курганских коммунистов. Ранее URA.RU писало, что неизвестные испортили фасад курганского отделения КПРФ символами и надписью антисемитского характера, которая ассоциируется с неонацистскими группировками, запрещенными в РФ. До этого также появлялось видео, на котором подростки сломали памятник Владимиру Ленину возле отделения.