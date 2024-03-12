Картаполов предложил наградить погибший экипаж Ил-76

Картаполов: погибшие летчики Ил-76 достойны награды

12 марта 2024 в 17:53 Размер текста - 17 +

Выводы о работе летчиков во время крушения самолета будут сделаны после комиссии, заявил Картаполов Фото: Пресс-служба Государственной Думы новость из сюжета В Ивановской области разбился военный Ил-76 Экипаж военного самолета Ил-76, который погиб при крушении воздушного судна в Ивановской области, могут представить к наградам. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне РФ Андрей Картаполов. «Наши летчики, все без исключения, во время внештатных ситуаций делают все, чтобы спасти самолет, а если это не получатся, то минимизировать последствия на земле. <…> Ребята достойны награды и Министерство обороны сделает все, что должно», — передает telegram-канал «Вы слушали Маяк» слова Картаполова. Он также отметил, что выводы о работе экипажа будут сделаны по результатам сбора комиссии. Самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области из-за возгорания двигателя. По информации Минобороны России, на его борту находилось 15 человек. При этом telegram-канал 112 сообщает, что на месте крушения были обнаружены 14 тел погибших. На данный момент их личности устанавливаются. Главное о происшествии — в материале URA.RU.

Экипаж военного самолета Ил-76, который погиб при крушении воздушного судна в Ивановской области, могут представить к наградам. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне РФ Андрей Картаполов. «Наши летчики, все без исключения, во время внештатных ситуаций делают все, чтобы спасти самолет, а если это не получатся, то минимизировать последствия на земле. <…> Ребята достойны награды и Министерство обороны сделает все, что должно», — передает telegram-канал «Вы слушали Маяк» слова Картаполова. Он также отметил, что выводы о работе экипажа будут сделаны по результатам сбора комиссии. Самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области из-за возгорания двигателя. По информации Минобороны России, на его борту находилось 15 человек. При этом telegram-канал 112 сообщает, что на месте крушения были обнаружены 14 тел погибших. На данный момент их личности устанавливаются. Главное о происшествии — в материале URA.RU.