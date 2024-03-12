Губернатор Паслер: летчики из Оренбурга были на борту разбившегося Ил-76

12 марта 2024 в 19:25 Размер текста - 17 +

Денис Паслер назвал летчиков настоящими Героями Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета В Ивановской области разбился военный Ил-76 В результате крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Ивановской области погибли летчики из Оренбурга. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. «Это большая потеря для всей страны и наших Вооруженных сил. На борту по роковому стечению обстоятельств были и оренбургские летчики», — написал Денис Паслер в своем telegram-канале . Погибшие служили в 117-м военно-транспортном авиационном полку и были названы губернатором настоящими Героями. Новость по теме Генерал Липовой: вероятной причиной крушения Ил-76 стала дыра в топливопроводе Паслер выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, подчеркнув, что летчики исполнили свой долг перед родиной до конца. Ситуацию с крушением самолета Ил-76 расследует комиссия главного командования ВКС РФ, которая вылетела на аэродром Иваново. На борту самолета было 15 человек, по официальным данным. По сообщению СМИ, еще один пассажир не был зарегистрирован на рейсе. Пилоты до последнего уводили самолет с горящим двигателем от населенных пунктов, передает МК.RU . Более подробно — в материале URA.RU.

В результате крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Ивановской области погибли летчики из Оренбурга. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. «Это большая потеря для всей страны и наших Вооруженных сил. На борту по роковому стечению обстоятельств были и оренбургские летчики», — написал Денис Паслер в своем telegram-канале. Погибшие служили в 117-м военно-транспортном авиационном полку и были названы губернатором настоящими Героями. Паслер выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, подчеркнув, что летчики исполнили свой долг перед родиной до конца. Ситуацию с крушением самолета Ил-76 расследует комиссия главного командования ВКС РФ, которая вылетела на аэродром Иваново. На борту самолета было 15 человек, по официальным данным. По сообщению СМИ, еще один пассажир не был зарегистрирован на рейсе. Пилоты до последнего уводили самолет с горящим двигателем от населенных пунктов, передает МК.RU. Более подробно — в материале URA.RU.