Генерал Липовой: вероятной причиной крушения Ил-76 стала дыра в топливопроводе

12 марта 2024 в 17:17 Размер текста - 17 +

Экипаж Ил-76 не смог провести благополучную посадку самолета, сказал Сергей Липовой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Ивановской области разбился военный Ил-76 Ил-76 потерпел крушение из-за перегорания тяг управления, поскольку обычно данная модель способна безопасно приземлиться и с двумя горящими двигателями. Об этом сообщил корреспонденту URA.RU Герой России, генерал-майор авиации, председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой. По его словам, возгорание могло произойти из-за нарушения герметичности топливопровода. «Судя по всему, произошла нештатная ситуация, при которой противопожарная система этого двигателя не справилась. Площадь пожара начала увеличиваться. Скорее всего, произошло перегорание тяг управления самолетом. Он стал неуправляемый и рухнул. Экипаж не успел принять соответствующие меры, снизиться и провести благополучную посадку», — сказал Сергей Липовой. Также он объяснил, почему мог загореться сам двигатель. «Это могло произойти из-за технического нарушения герметичности топливопровода. Когда такое происходит, пробоина этого трубопровода работает как газовая горелка. Температура настолько высокая, что она может спокойно пережечь, оплавить или вывести из строя любую тягу, если она находится где-то вблизи», — подчеркнул эксперт. В Ивановской области потерпел крушение самолет Ил-76. По предварительным данным, все находившиеся на борту, погибли. По данным telegram-канала Shot, горящий самолет увел от жилых домов 34-летний опытный пилот. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ил-76 потерпел крушение из-за перегорания тяг управления, поскольку обычно данная модель способна безопасно приземлиться и с двумя горящими двигателями. Об этом сообщил корреспонденту URA.RU Герой России, генерал-майор авиации, председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой. По его словам, возгорание могло произойти из-за нарушения герметичности топливопровода. «Судя по всему, произошла нештатная ситуация, при которой противопожарная система этого двигателя не справилась. Площадь пожара начала увеличиваться. Скорее всего, произошло перегорание тяг управления самолетом. Он стал неуправляемый и рухнул. Экипаж не успел принять соответствующие меры, снизиться и провести благополучную посадку», — сказал Сергей Липовой. Также он объяснил, почему мог загореться сам двигатель. «Это могло произойти из-за технического нарушения герметичности топливопровода. Когда такое происходит, пробоина этого трубопровода работает как газовая горелка. Температура настолько высокая, что она может спокойно пережечь, оплавить или вывести из строя любую тягу, если она находится где-то вблизи», — подчеркнул эксперт. В Ивановской области потерпел крушение самолет Ил-76. По предварительным данным, все находившиеся на борту, погибли. По данным telegram-канала Shot, горящий самолет увел от жилых домов 34-летний опытный пилот.