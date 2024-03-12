Омский губернатор Хоценко напомнил о своем ямальском прошлом. Видео

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Алексей Текслер на открытии выездной стажировки по программе «Федеральная практика». Челябинск, хоценко виталий
Виталий Хоценко рассказал Путину, что адаптироваться в Омске ему помог ямальский опыт Фото:

Губернатор Омской области Виталий Хоценко признался президенту РФ Владимиру Путину, что легко адаптировался в Сибири, благодаря ямальской закалке. Об этом он сообщил в ходе встречи Путина с участниками конкурса «Лидеры России».

«Я же сам сибиряк, вырос на Ямале. Учились с [губернатором ЯНАО] Дмитрием Артюховым в одной школе в Новом Уренгое. Поэтому — адаптировался», — сообщил Виталий Хоценко Путину. Эфир встречи транслировался в официальной группе конкурса в социальной сети «ВКонтакте».

Омский губернатор посетовал, что во время работы в Донецке ему помогала вся страна, а в Омске приходится надеяться только на себя. Президент РФ посоветовал опираться на сибирский характер и свой «уже солидный опыт».

Виталий Хоценко родился на Украине, но вырос на Ямале, потом работал в правительствах ЯНАО, Ставропольского края и РФ. В 2022 году возглавил правительство ДНР, а через год — Омскую область.

Конкурс «Лидеры России» является проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей». Хоценко, как и Артюхов принимал участие в конкурсе «Лидеры России» в первом потоке. Губернатор ЯНАО выступил вслед за Хоценко и рассказал Путину о демографической ситуации и средних зарплатах в регионе. Пользуясь случаем, он пригласил Путина приехать на Ямал на юбилей Нового Уренгоя.

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Губернатор Омской области Виталий Хоценко признался президенту РФ Владимиру Путину, что легко адаптировался в Сибири, благодаря ямальской закалке. Об этом он сообщил в ходе встречи Путина с участниками конкурса «Лидеры России». «Я же сам сибиряк, вырос на Ямале. Учились с [губернатором ЯНАО] Дмитрием Артюховым в одной школе в Новом Уренгое. Поэтому — адаптировался», — сообщил Виталий Хоценко Путину. Эфир встречи транслировался в официальной группе конкурса в социальной сети «ВКонтакте». Омский губернатор посетовал, что во время работы в Донецке ему помогала вся страна, а в Омске приходится надеяться только на себя. Президент РФ посоветовал опираться на сибирский характер и свой «уже солидный опыт». Виталий Хоценко родился на Украине, но вырос на Ямале, потом работал в правительствах ЯНАО, Ставропольского края и РФ. В 2022 году возглавил правительство ДНР, а через год — Омскую область. Конкурс «Лидеры России» является проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей». Хоценко, как и Артюхов принимал участие в конкурсе «Лидеры России» в первом потоке. Губернатор ЯНАО выступил вслед за Хоценко и рассказал Путину о демографической ситуации и средних зарплатах в регионе. Пользуясь случаем, он пригласил Путина приехать на Ямал на юбилей Нового Уренгоя.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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