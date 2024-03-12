Виталий Хоценко рассказал Путину, что адаптироваться в Омске ему помог ямальский опыт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Омской области Виталий Хоценко признался президенту РФ Владимиру Путину, что легко адаптировался в Сибири, благодаря ямальской закалке. Об этом он сообщил в ходе встречи Путина с участниками конкурса «Лидеры России».

«Я же сам сибиряк, вырос на Ямале. Учились с [губернатором ЯНАО] Дмитрием Артюховым в одной школе в Новом Уренгое. Поэтому — адаптировался», — сообщил Виталий Хоценко Путину. Эфир встречи транслировался в официальной группе конкурса в социальной сети «ВКонтакте».

Омский губернатор посетовал, что во время работы в Донецке ему помогала вся страна, а в Омске приходится надеяться только на себя. Президент РФ посоветовал опираться на сибирский характер и свой «уже солидный опыт».

Виталий Хоценко родился на Украине, но вырос на Ямале, потом работал в правительствах ЯНАО, Ставропольского края и РФ. В 2022 году возглавил правительство ДНР, а через год — Омскую область.

Конкурс «Лидеры России» является проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей». Хоценко, как и Артюхов принимал участие в конкурсе «Лидеры России» в первом потоке. Губернатор ЯНАО выступил вслед за Хоценко и рассказал Путину о демографической ситуации и средних зарплатах в регионе. Пользуясь случаем, он пригласил Путина приехать на Ямал на юбилей Нового Уренгоя.