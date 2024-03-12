12 марта 2024

Гладков: участник теробороны погиб при обстрелах ВСУ Белгородской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер с рабочим визитом в Златоустовский городской округ. Челябинск, палата №6, медицина, больница, врачи
Шесть человек госпитализированы (архивное фото) Фото:
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От попадания беспилотника ВСУ в здание городской администрации Белгорода пострадали 10 мирных жителей, шестеро из них находятся в больнице. Один участник теробороны погиб, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«10 мирных жителей получили ранения, шестеро из них находятся в больницах. Вся необходимая медицинская помощь им оказывается», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что 12 марта погиб один участник территориальной обороны.

Сейчас продолжается подомовой обход, чтобы оценить масштаб ущерба. На ближайшие три дня школы города перевели на самоподготовку. Такой же режим рекомендуют вузам.

Беспилотник врезался в здание днем 12 марта. В нем были выбиты окна, а осколками посечен фасад. Несколько человек получили ранения и контузию. Также в Белгороде беспилотник врезался в стену магазина, но при этом никто не пострадал.

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От попадания беспилотника ВСУ в здание городской администрации Белгорода пострадали 10 мирных жителей, шестеро из них находятся в больнице. Один участник теробороны погиб, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «10 мирных жителей получили ранения, шестеро из них находятся в больницах. Вся необходимая медицинская помощь им оказывается», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что 12 марта погиб один участник территориальной обороны. Сейчас продолжается подомовой обход, чтобы оценить масштаб ущерба. На ближайшие три дня школы города перевели на самоподготовку. Такой же режим рекомендуют вузам. Беспилотник врезался в здание днем 12 марта. В нем были выбиты окна, а осколками посечен фасад. Несколько человек получили ранения и контузию. Также в Белгороде беспилотник врезался в стену магазина, но при этом никто не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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