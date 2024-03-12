Гладков: участник теробороны погиб при обстрелах ВСУ Белгородской области

13 марта 2024 в 00:28 Размер текста - 17 +

Шесть человек госпитализированы (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине От попадания беспилотника ВСУ в здание городской администрации Белгорода пострадали 10 мирных жителей, шестеро из них находятся в больнице. Один участник теробороны погиб, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «10 мирных жителей получили ранения, шестеро из них находятся в больницах. Вся необходимая медицинская помощь им оказывается», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что 12 марта погиб один участник территориальной обороны. Сейчас продолжается подомовой обход, чтобы оценить масштаб ущерба. На ближайшие три дня школы города перевели на самоподготовку. Такой же режим рекомендуют вузам. Беспилотник врезался в здание днем 12 марта. В нем были выбиты окна, а осколками посечен фасад. Несколько человек получили ранения и контузию. Также в Белгороде беспилотник врезался в стену магазина, но при этом никто не пострадал.

От попадания беспилотника ВСУ в здание городской администрации Белгорода пострадали 10 мирных жителей, шестеро из них находятся в больнице. Один участник теробороны погиб, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «10 мирных жителей получили ранения, шестеро из них находятся в больницах. Вся необходимая медицинская помощь им оказывается», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что 12 марта погиб один участник территориальной обороны. Сейчас продолжается подомовой обход, чтобы оценить масштаб ущерба. На ближайшие три дня школы города перевели на самоподготовку. Такой же режим рекомендуют вузам. Беспилотник врезался в здание днем 12 марта. В нем были выбиты окна, а осколками посечен фасад. Несколько человек получили ранения и контузию. Также в Белгороде беспилотник врезался в стену магазина, но при этом никто не пострадал.