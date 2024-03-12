ВСУ предприняли массированную атаку на девять регионов России: главное к вечеру 12 марта

ВСУ 25 раз попытались атаковать девять регионов России

12 марта 2024 в 22:12 Размер текста - 17 +

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 25 беспилотников украинской армии, которые пытались атаковать девять регионов РФ. Главные новости спецоперации к вечеру 12 марта — в материале URA.RU. В ночь на 12 марта средства ПВО уничтожили 25 украинских беспилотников над Ленинградской, Московской, Брянской, Курской, Орловской, Белгородской и Тульской областями. Помимо прочего, в результате взрыва БПЛА в Шебекино были повреждены окна в двух многоквартирных домах. Кроме того, в Нижегородской области один из беспилотных летательных аппаратов атаковал нефтеперерабатывающее предприятие «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». В Воронеже также перехватили украинский беспилотник. ВСУ предприняли попытку прорыва с помощью диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Белгородскую и Курскую области. В этих районах завязались бои. Военкор Андрей Руденко отметил, что часть диверсантов была ликвидирована, остальные отступили. Кроме того, telegram-канал Baza заявил, что в результате стрелкового боя в районе Теткино два человека получили ранения. По данным губернатора Курской области Романа Старовойта, пострадал местный житель, ему оказывают медицинскую помощь. Позже в Минобороны России сообщили, что все атаки на российские регионы были отражены. При этом было уничтожено 60 военных Украины, остальные были отброшены. Нарушения границ не зафиксировано. За час российские средства ПВО сбили над Курской областью четыре БПЛА самолетного типа. Губернатор региона Старовойт отметил, что они были ликвидированы над Фатежским и Золотухинским районами. Глава Таганрога Андрей Фатеев также сообщил, что на город была произведена атака беспилотников. Подразделения «Южной» группировки войск освободили и взяли под контроль населенный пункт Невельское на донецком направлении. Они также заняли выгодные позиции на этом участке. Помимо прочего, в Минобороны отметили, что в Новомихайловке в ДНР и Белогоровке в ЛНР армия России ударила по формированиям 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ. Противник потерял порядка 350 военных. В Минобороны России сообщили, что российские бойцы уничтожили военную технику украинских диверсантов, пытавшихся прорваться в Белгородскую область. Она была ликвидирована на погранпереходе. При этом также были ранены сами террористы Киева, передает «Пятый канал».