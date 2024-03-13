Президент РФ высказался о переговорах с Украиной

Россия по-прежнему готова к переговорам с Украиной, однако в ходе них на первом месте будет стоять безопасность российского государства. Об этом рассказал президент страны Владимир Путин в ходе интервью с журналистом Дмитрием Киселевым.
«Мы хотим, повторяю еще раз, разрешать все споры, и данный спор, данный конфликт мирными средствами. И мы готовы к этому. В данном случае нас прежде всего интересует безопасность России. Мы из этого будем исходить», — уточнил Владимир Путин в ходе интервью для телеканала «Россия 1».
В ходе интервью он также отметил, что Россия развивает свое ядерное вооружение. Однако она не собирается применять его на Украине.
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