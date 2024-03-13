Президент РФ высказался о переговорах с Украиной

Путин: Россия будет думать о своей безопасности в ходе переговоров с Киевом
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир, топ
Россия готова решать конфликт с Украиной мирным путем, уточнил Владимир Путин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия по-прежнему готова к переговорам с Украиной, однако в ходе них на первом месте будет стоять безопасность российского государства. Об этом рассказал президент страны Владимир Путин в ходе интервью с журналистом Дмитрием Киселевым.

«Мы хотим, повторяю еще раз, разрешать все споры, и данный спор, данный конфликт мирными средствами. И мы готовы к этому. В данном случае нас прежде всего интересует безопасность России. Мы из этого будем исходить», — уточнил Владимир Путин в ходе интервью для телеканала «Россия 1».

В ходе интервью он также отметил, что Россия развивает свое ядерное вооружение. Однако она не собирается применять его на Украине.

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Россия по-прежнему готова к переговорам с Украиной, однако в ходе них на первом месте будет стоять безопасность российского государства. Об этом рассказал президент страны Владимир Путин в ходе интервью с журналистом Дмитрием Киселевым. «Мы хотим, повторяю еще раз, разрешать все споры, и данный спор, данный конфликт мирными средствами. И мы готовы к этому. В данном случае нас прежде всего интересует безопасность России. Мы из этого будем исходить», — уточнил Владимир Путин в ходе интервью для телеканала «Россия 1». В ходе интервью он также отметил, что Россия развивает свое ядерное вооружение. Однако она не собирается применять его на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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