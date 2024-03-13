Президент РФ высказался о переговорах с Украиной

Путин: Россия будет думать о своей безопасности в ходе переговоров с Киевом

13 марта 2024 в 07:26 Размер текста - 17 +

Россия готова решать конфликт с Украиной мирным путем, уточнил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия по-прежнему готова к переговорам с Украиной, однако в ходе них на первом месте будет стоять безопасность российского государства. Об этом рассказал президент страны Владимир Путин в ходе интервью с журналистом Дмитрием Киселевым. «Мы хотим, повторяю еще раз, разрешать все споры, и данный спор, данный конфликт мирными средствами. И мы готовы к этому. В данном случае нас прежде всего интересует безопасность России. Мы из этого будем исходить», — уточнил Владимир Путин в ходе интервью для телеканала «Россия 1». В ходе интервью он также отметил, что Россия развивает свое ядерное вооружение. Однако она не собирается применять его на Украине.

Россия по-прежнему готова к переговорам с Украиной, однако в ходе них на первом месте будет стоять безопасность российского государства. Об этом рассказал президент страны Владимир Путин в ходе интервью с журналистом Дмитрием Киселевым. «Мы хотим, повторяю еще раз, разрешать все споры, и данный спор, данный конфликт мирными средствами. И мы готовы к этому. В данном случае нас прежде всего интересует безопасность России. Мы из этого будем исходить», — уточнил Владимир Путин в ходе интервью для телеканала «Россия 1». В ходе интервью он также отметил, что Россия развивает свое ядерное вооружение. Однако она не собирается применять его на Украине.