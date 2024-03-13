Путин: России проще договариваться с теми, у кого «нос в кокаине»

России проще договариваться с теми лидерами, у кого «нос в кокаине». Об этом рассказал президент страны Владимир Путин.
«Сейчас нос в кокаине, да? Но не важно, с такими [лидерами договариваться] проще. А с умными сложнее, они опаснее, потому что они влияют на сознание общества, в том числе и нашего. Они будут выбрасывать всякие свои хотелки под видом морковки для нас», — подчеркнул Владимир Путин в ходе интервью с журналистом Дмитрием Киселевым для телеканала «Россия 1».
Президент страны в ходе интервью также подчеркнул, что Россия готова к переговорам с Украиной. Однако в этом случае РФ будут акцентировать внимание на собственной безопасности.
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