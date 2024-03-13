Путин: России проще договариваться с теми, у кого «нос в кокаине»

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Президент России Владимир Путин на переговорах с лидерами зарубежных стран. Пекин, путин владимир
С умными людьми договариваться сложнее, чем наркоманами, заявил Владимир Путин Фото:
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России проще договариваться с теми лидерами, у кого «нос в кокаине». Об этом рассказал президент страны Владимир Путин.

«Сейчас нос в кокаине, да? Но не важно, с такими [лидерами договариваться] проще. А с умными сложнее, они опаснее, потому что они влияют на сознание общества, в том числе и нашего. Они будут выбрасывать всякие свои хотелки под видом морковки для нас», — подчеркнул Владимир Путин в ходе интервью с журналистом Дмитрием Киселевым для телеканала «Россия 1».

Президент страны в ходе интервью также подчеркнул, что Россия готова к переговорам с Украиной. Однако в этом случае РФ будут акцентировать внимание на собственной безопасности.

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России проще договариваться с теми лидерами, у кого «нос в кокаине». Об этом рассказал президент страны Владимир Путин. «Сейчас нос в кокаине, да? Но не важно, с такими [лидерами договариваться] проще. А с умными сложнее, они опаснее, потому что они влияют на сознание общества, в том числе и нашего. Они будут выбрасывать всякие свои хотелки под видом морковки для нас», — подчеркнул Владимир Путин в ходе интервью с журналистом Дмитрием Киселевым для телеканала «Россия 1». Президент страны в ходе интервью также подчеркнул, что Россия готова к переговорам с Украиной. Однако в этом случае РФ будут акцентировать внимание на собственной безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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