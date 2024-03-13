Путин признался, что не верит Западу

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир, топ
Владимир Путин дал понять, что не верит странам Западу в плане гарантий безопасности для РФ Фото:

Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что не верит странам Запада. Поэтому все гарантии безопасности российского государства должны быть прописаны заранее. Об этом он рассказал в ходе интервью с журналистом Дмитрием Киселевым.

«Я никогда не верю Западу. Нам нужны гарантии [безопасности] и они должны быть прописаны», — уточнил Путин в ходе разговора. Так он отреагировал на «честные договоры» со стороны стран Запада.

Также российский лидер уточнил, что Россия в целом готова к переговорам с Украиной. Тем не менее РФ будет учитывать только собственную безопасность.

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Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что не верит странам Запада. Поэтому все гарантии безопасности российского государства должны быть прописаны заранее. Об этом он рассказал в ходе интервью с журналистом Дмитрием Киселевым. «Я никогда не верю Западу. Нам нужны гарантии [безопасности] и они должны быть прописаны», — уточнил Путин в ходе разговора. Так он отреагировал на «честные договоры» со стороны стран Запада. Также российский лидер уточнил, что Россия в целом готова к переговорам с Украиной. Тем не менее РФ будет учитывать только собственную безопасность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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