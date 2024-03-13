Путин признался, что не верит Западу

13 марта 2024 в 07:37 Размер текста - 17 +

Владимир Путин дал понять, что не верит странам Западу в плане гарантий безопасности для РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что не верит странам Запада. Поэтому все гарантии безопасности российского государства должны быть прописаны заранее. Об этом он рассказал в ходе интервью с журналистом Дмитрием Киселевым. «Я никогда не верю Западу. Нам нужны гарантии [безопасности] и они должны быть прописаны», — уточнил Путин в ходе разговора. Так он отреагировал на «честные договоры» со стороны стран Запада. Также российский лидер уточнил, что Россия в целом готова к переговорам с Украиной. Тем не менее РФ будет учитывать только собственную безопасность.

Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что не верит странам Запада. Поэтому все гарантии безопасности российского государства должны быть прописаны заранее. Об этом он рассказал в ходе интервью с журналистом Дмитрием Киселевым. «Я никогда не верю Западу. Нам нужны гарантии [безопасности] и они должны быть прописаны», — уточнил Путин в ходе разговора. Так он отреагировал на «честные договоры» со стороны стран Запада. Также российский лидер уточнил, что Россия в целом готова к переговорам с Украиной. Тем не менее РФ будет учитывать только собственную безопасность.