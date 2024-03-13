Путин признался, что не верит Западу

Владимир Путин дал понять, что не верит странам Западу в плане гарантий безопасности для РФ
Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что не верит странам Запада. Поэтому все гарантии безопасности российского государства должны быть прописаны заранее. Об этом он рассказал в ходе интервью с журналистом Дмитрием Киселевым.
«Я никогда не верю Западу. Нам нужны гарантии [безопасности] и они должны быть прописаны», — уточнил Путин в ходе разговора. Так он отреагировал на «честные договоры» со стороны стран Запада.
Также российский лидер уточнил, что Россия в целом готова к переговорам с Украиной. Тем не менее РФ будет учитывать только собственную безопасность.
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