Курганец попал в Москву на операцию благодаря экс-главе депздрава Сигидаеву

13 марта 2024 в 10:52 Размер текста - 17 +

Алексей Сигидаев помог курганцу получить квоту на операцию в Москву Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителю Кургана Игорю Меркулову провели сложную операцию в центре онкологии имени Н.Н. Блохина (Москва). Попасть на лечение в федеральный центр ему помог бывший директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев, о чем благодарный пациента сообщил на своей странице во «ВКонтакте». «Хочу выразить огромнейшую благодарность людям, которые подарили мне вторую жизнь, жизнь без рака. Вчера мне сделали сложнейшую операцию в институте Блохина в Москве. Все получилось благодаря помощи двух человек: Алексея Сергеевича Сигидаева и Валентина Григорьевича Савченко (был главврачом Курганского онкодиспансера), — написал Меркулов на своей странице во «ВКонтакте». Меркулов обратился за помощью к Сигидаеву, написав ему в личные сообщения во «ВКонтакте». Сигидаев принял курганца, выслушал и помог с проведением обследования и направлением в Москву. «Несколько раз звонил, интересовался как мои дела. К Валентину Григорьевичу я попал по просьбе Сигидаева, и этот врач, с которым я виделся не более двух минут, уже не будучи в Кургане, а работая на другом конце России, довел меня до операции в Московском институте. Хочу сказать, что я буду до конца жизни благодарен этим порядочнейшим, с чувством своего врачебного долга людям», — подчеркнул пациент. Он также поблагодарил курганских врачей. Сейчас Меркулов восстанавливается после операции в федеральном центре. Сотрудники курганской редакция URA.RU желают бывшему коллеге скорейшего и полного выздоровления от недуга. Военврач из Санкт-Петербурга Алексей Сигидаев возглавил департамент здравоохранения Курганской области с ноября 2021 года. 6 февраля 2024 года у него закончился срок трудового договора, после чего Сигидаев покинул Курган. В настоящее время ведомством временно руководит Елена Островских. На должность директора департамента объявлен конкурс. Валентин Савченко руководил Курганским онкодиспансером с сентября по декабрь 2023 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителю Кургана Игорю Меркулову провели сложную операцию в центре онкологии имени Н.Н. Блохина (Москва). Попасть на лечение в федеральный центр ему помог бывший директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев, о чем благодарный пациента сообщил на своей странице во «ВКонтакте». «Хочу выразить огромнейшую благодарность людям, которые подарили мне вторую жизнь, жизнь без рака. Вчера мне сделали сложнейшую операцию в институте Блохина в Москве. Все получилось благодаря помощи двух человек: Алексея Сергеевича Сигидаева и Валентина Григорьевича Савченко (был главврачом Курганского онкодиспансера), — написал Меркулов на своей странице во «ВКонтакте». Меркулов обратился за помощью к Сигидаеву, написав ему в личные сообщения во «ВКонтакте». Сигидаев принял курганца, выслушал и помог с проведением обследования и направлением в Москву. «Несколько раз звонил, интересовался как мои дела. К Валентину Григорьевичу я попал по просьбе Сигидаева, и этот врач, с которым я виделся не более двух минут, уже не будучи в Кургане, а работая на другом конце России, довел меня до операции в Московском институте. Хочу сказать, что я буду до конца жизни благодарен этим порядочнейшим, с чувством своего врачебного долга людям», — подчеркнул пациент. Он также поблагодарил курганских врачей. Сейчас Меркулов восстанавливается после операции в федеральном центре. Сотрудники курганской редакция URA.RU желают бывшему коллеге скорейшего и полного выздоровления от недуга. Военврач из Санкт-Петербурга Алексей Сигидаев возглавил департамент здравоохранения Курганской области с ноября 2021 года. 6 февраля 2024 года у него закончился срок трудового договора, после чего Сигидаев покинул Курган. В настоящее время ведомством временно руководит Елена Островских. На должность директора департамента объявлен конкурс. Валентин Савченко руководил Курганским онкодиспансером с сентября по декабрь 2023 года.