12 марта 2024

Курганец попал в Москву на операцию благодаря экс-главе депздрава Сигидаеву

© Служба новостей «URA.RU»
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День города. Выступление группы «Любэ». Курган , сигидаев алексей
Алексей Сигидаев помог курганцу получить квоту на операцию в Москву Фото:

Жителю Кургана Игорю Меркулову провели сложную операцию в центре онкологии имени Н.Н. Блохина (Москва). Попасть на лечение в федеральный центр ему помог бывший директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев, о чем благодарный пациента сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

«Хочу выразить огромнейшую благодарность людям, которые подарили мне вторую жизнь, жизнь без рака. Вчера мне сделали сложнейшую операцию в институте Блохина в Москве. Все получилось благодаря помощи двух человек: Алексея Сергеевича Сигидаева и Валентина Григорьевича Савченко (был главврачом Курганского онкодиспансера), — написал Меркулов на своей странице во «ВКонтакте».

Меркулов обратился за помощью к Сигидаеву, написав ему в личные сообщения во «ВКонтакте». Сигидаев принял курганца, выслушал и помог с проведением обследования и направлением в Москву. «Несколько раз звонил, интересовался как мои дела. К Валентину Григорьевичу я попал по просьбе Сигидаева, и этот врач, с которым я виделся не более двух минут, уже не будучи в Кургане, а работая на другом конце России, довел меня до операции в Московском институте. Хочу сказать, что я буду до конца жизни благодарен этим порядочнейшим, с чувством своего врачебного долга людям», — подчеркнул пациент. Он также поблагодарил курганских врачей. Сейчас Меркулов восстанавливается после операции в федеральном центре. Сотрудники курганской редакция URA.RU желают бывшему коллеге скорейшего и полного выздоровления от недуга.

Военврач из Санкт-Петербурга Алексей Сигидаев возглавил департамент здравоохранения Курганской области с ноября 2021 года. 6 февраля 2024 года у него закончился срок трудового договора, после чего Сигидаев покинул Курган. В настоящее время ведомством временно руководит Елена Островских. На должность директора департамента объявлен конкурс. Валентин Савченко руководил Курганским онкодиспансером с сентября по декабрь 2023 года.

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Жителю Кургана Игорю Меркулову провели сложную операцию в центре онкологии имени Н.Н. Блохина (Москва). Попасть на лечение в федеральный центр ему помог бывший директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев, о чем благодарный пациента сообщил на своей странице во «ВКонтакте». «Хочу выразить огромнейшую благодарность людям, которые подарили мне вторую жизнь, жизнь без рака. Вчера мне сделали сложнейшую операцию в институте Блохина в Москве. Все получилось благодаря помощи двух человек: Алексея Сергеевича Сигидаева и Валентина Григорьевича Савченко (был главврачом Курганского онкодиспансера), — написал Меркулов на своей странице во «ВКонтакте». Меркулов обратился за помощью к Сигидаеву, написав ему в личные сообщения во «ВКонтакте». Сигидаев принял курганца, выслушал и помог с проведением обследования и направлением в Москву. «Несколько раз звонил, интересовался как мои дела. К Валентину Григорьевичу я попал по просьбе Сигидаева, и этот врач, с которым я виделся не более двух минут, уже не будучи в Кургане, а работая на другом конце России, довел меня до операции в Московском институте. Хочу сказать, что я буду до конца жизни благодарен этим порядочнейшим, с чувством своего врачебного долга людям», — подчеркнул пациент. Он также поблагодарил курганских врачей. Сейчас Меркулов восстанавливается после операции в федеральном центре. Сотрудники курганской редакция URA.RU желают бывшему коллеге скорейшего и полного выздоровления от недуга. Военврач из Санкт-Петербурга Алексей Сигидаев возглавил департамент здравоохранения Курганской области с ноября 2021 года. 6 февраля 2024 года у него закончился срок трудового договора, после чего Сигидаев покинул Курган. В настоящее время ведомством временно руководит Елена Островских. На должность директора департамента объявлен конкурс. Валентин Савченко руководил Курганским онкодиспансером с сентября по декабрь 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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