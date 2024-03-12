«Россети Тюмень» потратят миллиард на обслуживание электросетей Ямала

13 марта 2024 в 12:03 Размер текста - 17 +

На реализацию программы компания направит один млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Россети Тюмень» приступили к обслуживанию и ремонту электросетевого комплекса Ямала. Энергетики намерены повысить надежность 5,7 тысяч км линий электропередачи и более 100 высоковольтных линий. На реализацию программы компания направит один млрд рублей, сообщают «Россети Тюмень». «Россети Тюмень» приступили к реализации программы технического обслуживания и ремонта в Ямало-Ненецком автономном округе. В рамках подготовки электросетевого комплекса к отопительному сезону 2024—2025 годов энергетики повысят надежность 5,7 тыс. км линий электропередачи и свыше 100 высоковольтных подстанций. На выполнение производственной программы электросетевая компания направит более одного млрд рублей», — сообщает пресс-служба компании. На Ямале запланирован ремонт 212 силовых трансформаторов и 190 выключателей, а также замена более 100 опорно-стержневых изоляторов. «Более 850 опор ЛЭП будут укреплены, а еще семь конструкций, деформированных из-за эксплуатации в пучинистом грунте, заменены на новые», — уточняет источник. Ранее URA.RU сообщало, что специалисты «Россети Тюмень» отремонтировали высоковольтную линию электропередачи в ЯНАО. ЛЭП участвует в электроснабжении магистрального газопровода компании «Газпром трансгаз Сургут».

«Россети Тюмень» приступили к обслуживанию и ремонту электросетевого комплекса Ямала. Энергетики намерены повысить надежность 5,7 тысяч км линий электропередачи и более 100 высоковольтных линий. На реализацию программы компания направит один млрд рублей, сообщают «Россети Тюмень». «Россети Тюмень» приступили к реализации программы технического обслуживания и ремонта в Ямало-Ненецком автономном округе. В рамках подготовки электросетевого комплекса к отопительному сезону 2024—2025 годов энергетики повысят надежность 5,7 тыс. км линий электропередачи и свыше 100 высоковольтных подстанций. На выполнение производственной программы электросетевая компания направит более одного млрд рублей», — сообщает пресс-служба компании. На Ямале запланирован ремонт 212 силовых трансформаторов и 190 выключателей, а также замена более 100 опорно-стержневых изоляторов. «Более 850 опор ЛЭП будут укреплены, а еще семь конструкций, деформированных из-за эксплуатации в пучинистом грунте, заменены на новые», — уточняет источник. Ранее URA.RU сообщало, что специалисты «Россети Тюмень» отремонтировали высоковольтную линию электропередачи в ЯНАО. ЛЭП участвует в электроснабжении магистрального газопровода компании «Газпром трансгаз Сургут».