12 марта 2024

«Россети Тюмень» потратят миллиард на обслуживание электросетей Ямала

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Томинский ГОК РМК. Челябинск , лэп, провода, столб, опора, энергетика, изоляторы, электричество
На реализацию программы компания направит один млрд рублей Фото:

«Россети Тюмень» приступили к обслуживанию и ремонту электросетевого комплекса Ямала. Энергетики намерены повысить надежность 5,7 тысяч км линий электропередачи и более 100 высоковольтных линий. На реализацию программы компания направит один млрд рублей, сообщают «Россети Тюмень».

«Россети Тюмень» приступили к реализации программы технического обслуживания и ремонта в Ямало-Ненецком автономном округе. В рамках подготовки электросетевого комплекса к отопительному сезону 2024—2025 годов энергетики повысят надежность 5,7 тыс. км линий электропередачи и свыше 100 высоковольтных подстанций. На выполнение производственной программы электросетевая компания направит более одного млрд рублей», — сообщает пресс-служба компании.

На Ямале запланирован ремонт 212 силовых трансформаторов и 190 выключателей, а также замена более 100 опорно-стержневых изоляторов. «Более 850 опор ЛЭП будут укреплены, а еще семь конструкций, деформированных из-за эксплуатации в пучинистом грунте, заменены на новые», — уточняет источник.

Ранее URA.RU сообщало, что специалисты «Россети Тюмень» отремонтировали высоковольтную линию электропередачи в ЯНАО. ЛЭП участвует в электроснабжении магистрального газопровода компании «Газпром трансгаз Сургут».

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
«Россети Тюмень» приступили к обслуживанию и ремонту электросетевого комплекса Ямала. Энергетики намерены повысить надежность 5,7 тысяч км линий электропередачи и более 100 высоковольтных линий. На реализацию программы компания направит один млрд рублей, сообщают «Россети Тюмень». «Россети Тюмень» приступили к реализации программы технического обслуживания и ремонта в Ямало-Ненецком автономном округе. В рамках подготовки электросетевого комплекса к отопительному сезону 2024—2025 годов энергетики повысят надежность 5,7 тыс. км линий электропередачи и свыше 100 высоковольтных подстанций. На выполнение производственной программы электросетевая компания направит более одного млрд рублей», — сообщает пресс-служба компании. На Ямале запланирован ремонт 212 силовых трансформаторов и 190 выключателей, а также замена более 100 опорно-стержневых изоляторов. «Более 850 опор ЛЭП будут укреплены, а еще семь конструкций, деформированных из-за эксплуатации в пучинистом грунте, заменены на новые», — уточняет источник. Ранее URA.RU сообщало, что специалисты «Россети Тюмень» отремонтировали высоковольтную линию электропередачи в ЯНАО. ЛЭП участвует в электроснабжении магистрального газопровода компании «Газпром трансгаз Сургут».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...