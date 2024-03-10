В ЯНАО отремонтировали ЛЭП газопровода за 27 млн рублей

11 марта 2024 в 11:49 Размер текста - 17 +

«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт высоковольтной линии электропередачи Фото: Илья Московец © URA.RU Специалисты «Россети Тюмень» отремонтировали высоковольтную линию электропередачи в ЯНАО. ЛЭП участвует в электроснабжении магистрального газопровода компании «Газпром трансгаз Сургут». Стоимость работ — 26 млн рублей, сообщают энергетики. «Россети Тюмень» завершили плановый ремонт высоковольтной линии электропередачи 110 кВ «Буран — УГП-10» в Ямало-Ненецком автономном округе. ЛЭП общей протяженностью 31 км участвует в электроснабжении магистрального газопровода компании «Газпром трансгаз Сургут». Стоимость работ составила порядка 26 млн рублей», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Россети Тюмень». Рабочие заменили 400 изоляторов, металлическую опору высотой 25 метров и полтонны линейной арматуры. Специалисты переставили пять опор ЛЭП на новые свайные фундаменты. «Для проведения работ энергетики задействовали 14 человек и спецтехнику, в том числе бурильно-крановые машины, вездеходы и копер с дизельным молотом», — уточняет источник. Ранее URA.RU сообщало, что в столице ЯНАО «Россети Тюмень» выполнят плановый ремонт двух линий электропередачи — «Надым — Салехард-1» и «Надым — Салехард-2». На эти цели энергетики намерены направить более 200 млн рублей.

Специалисты «Россети Тюмень» отремонтировали высоковольтную линию электропередачи в ЯНАО. ЛЭП участвует в электроснабжении магистрального газопровода компании «Газпром трансгаз Сургут». Стоимость работ — 26 млн рублей, сообщают энергетики. «Россети Тюмень» завершили плановый ремонт высоковольтной линии электропередачи 110 кВ «Буран — УГП-10» в Ямало-Ненецком автономном округе. ЛЭП общей протяженностью 31 км участвует в электроснабжении магистрального газопровода компании «Газпром трансгаз Сургут». Стоимость работ составила порядка 26 млн рублей», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Россети Тюмень». Рабочие заменили 400 изоляторов, металлическую опору высотой 25 метров и полтонны линейной арматуры. Специалисты переставили пять опор ЛЭП на новые свайные фундаменты. «Для проведения работ энергетики задействовали 14 человек и спецтехнику, в том числе бурильно-крановые машины, вездеходы и копер с дизельным молотом», — уточняет источник. Ранее URA.RU сообщало, что в столице ЯНАО «Россети Тюмень» выполнят плановый ремонт двух линий электропередачи — «Надым — Салехард-1» и «Надым — Салехард-2». На эти цели энергетики намерены направить более 200 млн рублей.