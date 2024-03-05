Главный кандидат в начальники свердловского СК злил Бастрыкина

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Константин Мирошниченко до перехода в Екатеринбург работал в Челябинске
Константин Мирошниченко до перехода в Екатеринбург работал в Челябинске Фото:
новость из сюжета
Перестановки в силовых ведомствах

Новым начальником СК по Свердловской области может стать Константин Мирошниченко (зам действующего и. о. руководителя Анатолия Надбитова), который чудом остался в ведомстве после критики от главы СКР Александра Бастрыкина. URA.RU рассказывает, что еще известно о возможном будущем участнике свердловского «клуба генералов», куда входят руководители всех силовых ведомств.

Мирошниченко окончил Уральскую государственную юридическую академию (УрГЮА). Карьеру начал в 1995 году в Челябинской области. Был старшим следователем прокуратуры Катав-Ивановска, Миасса, прокурором управления по надзору за расследованием преступлений прокуратуры, зампрокурора Металлургического района, а затем и городским прокурором в Каслях.

В 2007 году он возглавил следственный отдел Ленинского района Челябинска. Через четыре года Мирошниченко назначили на должность замначальника челябинского СК. Некоторое время он даже руководил ведомством в качестве исполняющего обязанности. В 2023-м его перевели в свердловское управление Следственного комитета, где он стал заместителем начальника.

Новость по теме
Начальник свердловского СК отказался от должности

Под увольнение Мирошниченко попадал в марте 2018 года. По данным URA.RU, поводом для этого стала жалоба жительницы Златоуста на ненадлежащее расследование дела о гибели ее ребенка в частной клинике. По факту смерти было возбуждено уголовное дело, однако расследование ни к чему не привело. И Бастрыкин потребовал отставки офицера. Тогда Мирошниченко ушел в отпуск, как считалось, с последующим увольнением. Но в мае того же года вышел на работу. Как ему удалось остаться в ведомстве, доподлинно неизвестно.

Спустя четыре года пошли слухи, что Мирошниченко могут отправить на понижение. Серьезных кадровых изменений в челябинском СК стали ожидать после ареста следователей, которых обвинили в избиении до смерти жителя Копейска. Слухи ничем серьезным для Мирошниченко не обернулись. Однако через год его перевели в Свердловскую область.

О том, что в свердловском СК сменится руководитель, URA.RU сообщило утром 5 марта. Действующий начальник Анатолий Надбитов, проработав год, отказался избавляться от приставки «и. о.» и, как уверяют инсайдеры, перейдет на работу в Москву. До него управлением руководил Михаил Богинский, который перебрался в полпредство президента России в УрФО, став главным федеральным инспектором по Свердловской области.

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Новым начальником СК по Свердловской области может стать Константин Мирошниченко (зам действующего и. о. руководителя Анатолия Надбитова), который чудом остался в ведомстве после критики от главы СКР Александра Бастрыкина. URA.RU рассказывает, что еще известно о возможном будущем участнике свердловского «клуба генералов», куда входят руководители всех силовых ведомств. Мирошниченко окончил Уральскую государственную юридическую академию (УрГЮА). Карьеру начал в 1995 году в Челябинской области. Был старшим следователем прокуратуры Катав-Ивановска, Миасса, прокурором управления по надзору за расследованием преступлений прокуратуры, зампрокурора Металлургического района, а затем и городским прокурором в Каслях. В 2007 году он возглавил следственный отдел Ленинского района Челябинска. Через четыре года Мирошниченко назначили на должность замначальника челябинского СК. Некоторое время он даже руководил ведомством в качестве исполняющего обязанности. В 2023-м его перевели в свердловское управление Следственного комитета, где он стал заместителем начальника. Под увольнение Мирошниченко попадал в марте 2018 года. По данным URA.RU, поводом для этого стала жалоба жительницы Златоуста на ненадлежащее расследование дела о гибели ее ребенка в частной клинике. По факту смерти было возбуждено уголовное дело, однако расследование ни к чему не привело. И Бастрыкин потребовал отставки офицера. Тогда Мирошниченко ушел в отпуск, как считалось, с последующим увольнением. Но в мае того же года вышел на работу. Как ему удалось остаться в ведомстве, доподлинно неизвестно. Спустя четыре года пошли слухи, что Мирошниченко могут отправить на понижение. Серьезных кадровых изменений в челябинском СК стали ожидать после ареста следователей, которых обвинили в избиении до смерти жителя Копейска. Слухи ничем серьезным для Мирошниченко не обернулись. Однако через год его перевели в Свердловскую область. О том, что в свердловском СК сменится руководитель, URA.RU сообщило утром 5 марта. Действующий начальник Анатолий Надбитов, проработав год, отказался избавляться от приставки «и. о.» и, как уверяют инсайдеры, перейдет на работу в Москву. До него управлением руководил Михаил Богинский, который перебрался в полпредство президента России в УрФО, став главным федеральным инспектором по Свердловской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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