Главный кандидат в начальники свердловского СК злил Бастрыкина

05 марта 2024 в 20:40 Размер текста - 17 +

Константин Мирошниченко до перехода в Екатеринбург работал в Челябинске Фото: сайт СУ СК по Свердловской области новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Новым начальником СК по Свердловской области может стать Константин Мирошниченко (зам действующего и. о. руководителя Анатолия Надбитова), который чудом остался в ведомстве после критики от главы СКР Александра Бастрыкина. URA.RU рассказывает, что еще известно о возможном будущем участнике свердловского «клуба генералов», куда входят руководители всех силовых ведомств. Мирошниченко окончил Уральскую государственную юридическую академию (УрГЮА). Карьеру начал в 1995 году в Челябинской области. Был старшим следователем прокуратуры Катав-Ивановска, Миасса, прокурором управления по надзору за расследованием преступлений прокуратуры, зампрокурора Металлургического района, а затем и городским прокурором в Каслях. В 2007 году он возглавил следственный отдел Ленинского района Челябинска. Через четыре года Мирошниченко назначили на должность замначальника челябинского СК. Некоторое время он даже руководил ведомством в качестве исполняющего обязанности. В 2023-м его перевели в свердловское управление Следственного комитета, где он стал заместителем начальника. Новость по теме Начальник свердловского СК отказался от должности Под увольнение Мирошниченко попадал в марте 2018 года. По данным URA.RU, поводом для этого стала жалоба жительницы Златоуста на ненадлежащее расследование дела о гибели ее ребенка в частной клинике. По факту смерти было возбуждено уголовное дело, однако расследование ни к чему не привело. И Бастрыкин потребовал отставки офицера. Тогда Мирошниченко ушел в отпуск, как считалось, с последующим увольнением. Но в мае того же года вышел на работу. Как ему удалось остаться в ведомстве, доподлинно неизвестно. Спустя четыре года пошли слухи, что Мирошниченко могут отправить на понижение. Серьезных кадровых изменений в челябинском СК стали ожидать после ареста следователей, которых обвинили в избиении до смерти жителя Копейска. Слухи ничем серьезным для Мирошниченко не обернулись. Однако через год его перевели в Свердловскую область. О том, что в свердловском СК сменится руководитель, URA.RU сообщило утром 5 марта. Действующий начальник Анатолий Надбитов, проработав год, отказался избавляться от приставки «и. о.» и, как уверяют инсайдеры, перейдет на работу в Москву. До него управлением руководил Михаил Богинский, который перебрался в полпредство президента России в УрФО, став главным федеральным инспектором по Свердловской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новым начальником СК по Свердловской области может стать Константин Мирошниченко (зам действующего и. о. руководителя Анатолия Надбитова), который чудом остался в ведомстве после критики от главы СКР Александра Бастрыкина. URA.RU рассказывает, что еще известно о возможном будущем участнике свердловского «клуба генералов», куда входят руководители всех силовых ведомств. Мирошниченко окончил Уральскую государственную юридическую академию (УрГЮА). Карьеру начал в 1995 году в Челябинской области. Был старшим следователем прокуратуры Катав-Ивановска, Миасса, прокурором управления по надзору за расследованием преступлений прокуратуры, зампрокурора Металлургического района, а затем и городским прокурором в Каслях. В 2007 году он возглавил следственный отдел Ленинского района Челябинска. Через четыре года Мирошниченко назначили на должность замначальника челябинского СК. Некоторое время он даже руководил ведомством в качестве исполняющего обязанности. В 2023-м его перевели в свердловское управление Следственного комитета, где он стал заместителем начальника. Под увольнение Мирошниченко попадал в марте 2018 года. По данным URA.RU, поводом для этого стала жалоба жительницы Златоуста на ненадлежащее расследование дела о гибели ее ребенка в частной клинике. По факту смерти было возбуждено уголовное дело, однако расследование ни к чему не привело. И Бастрыкин потребовал отставки офицера. Тогда Мирошниченко ушел в отпуск, как считалось, с последующим увольнением. Но в мае того же года вышел на работу. Как ему удалось остаться в ведомстве, доподлинно неизвестно. Спустя четыре года пошли слухи, что Мирошниченко могут отправить на понижение. Серьезных кадровых изменений в челябинском СК стали ожидать после ареста следователей, которых обвинили в избиении до смерти жителя Копейска. Слухи ничем серьезным для Мирошниченко не обернулись. Однако через год его перевели в Свердловскую область. О том, что в свердловском СК сменится руководитель, URA.RU сообщило утром 5 марта. Действующий начальник Анатолий Надбитов, проработав год, отказался избавляться от приставки «и. о.» и, как уверяют инсайдеры, перейдет на работу в Москву. До него управлением руководил Михаил Богинский, который перебрался в полпредство президента России в УрФО, став главным федеральным инспектором по Свердловской области.