Первый министр экономики РФ раскрыл, как власти хотят повысить налоги

Экс-министр экономики Нечаев: НДФЛ хотят повысить до 20%

13 марта 2024 в 16:59 Размер текста - 17 +

Богатейшие россияне могут попытаться спрятать доходы от налогов через оффшоры, сказал Евгений Федоров Фото: Игорь Пантин © URA.RU Власти РФ обсуждают схему прогрессивной шкалы налогообложения, при которой НДФЛ повысят до 15%, если доходы выше одного миллиона рублей, и 20%, если гражданин зарабатывает больше пяти миллионов. Об этом URA.RU заявил экономист, первый министр экономики РФ (1992—1993 годы) Андрей Нечаев, ссылаясь на источники, близкие к правительству. Как может выглядеть новая прогрессивная шкала налогообложения «Введение прогрессивной шкалы поддержали пару лет назад, когда ввели 15% НДФЛ для доходов свыше пяти миллионов рублей. Сейчас пока никакого окончательного решения нет, но, по слухам из правительственных кругов, планируют теперь этот порог понизить до одного миллиона, а с пяти миллионов сделать 20%. Также ставка делается в большей степени на повышение налога на прибыль. Опять-таки, пока это все такие околоправительственные слухи, что налог на прибыль будет повышен на пять процентных пунктов, с 20 до 25%. Это рассматривается на экспертном уровне», — сказал Андрей Нечаев. Риски повышения налогов Новость по теме Путин призвал повысить налоги для богатых: как будет работать прогрессивная шкала Первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов считает, что не стоит снижать порог повышенного налога. «Сейчас вопрос исключительно в том, какие параметры предложит правительство. Если будут частично снижены налоги для беднейших наших граждан, то это огромный плюс. Однако уже появились информационные вбросы о повышении ставки налога для тех, кто получает свыше одного миллиона рублей в год. Это, конечно, очень спорная идея, так как под нее попадут обычные граждане, зарабатывающие меньше 100 тысяч рублей в месяц. Впрочем, предлагаем дождаться официальных документов от правительства», — отметил депутат. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров добавил, что ряд бизнесменов будет пытаться уйти от повышенной ставки. «Если у человека возникает большой налог, то он ищет способ от него уйти. Особенно это касается бизнеса. Он будет уходить от крупных сделок, по которым он получает доход, или перераспределять их на родственников, отказываться от крупного прямого оклада и перераспределять его на другие формы получения дохода. У нас еще не закончилась офшорная тема. Грубо говоря, российская налоговая система не видит доходы таких людей, а может в лучшем случае видеть конечный результат — купленные товары на территории России. Соответственно, есть вариант, что самые богатые просто не будут в России создавать свой официальный доход», — подчеркнул эксперт. Стоит ли ждать бегства бизнесменов из России Щапов же уверен, что скрыть доходы не получится. «Риски мы видим минимальные, так как в последние годы Федеральная налоговая служба активно работает над тем, чтобы обелять доходы, в том числе зарплаты людей. Есть достаточно много различных механизмов, чтобы не допускать перехода на серые схемы. Также мы не видим рисков снижения деловой активности и оттока предпринимателей за рубеж. Все кто мог и хотел сбежать, уже это сделал. Там сейчас приходится несладко, подчас хуже, чем если бы остались на Родине. Так что мы уверены, что и бизнес продолжит работать, и богатые люди никуда не сбегут», — заключил депутат. Президент России Владимир Путин высказался в пользу введения прогрессивной шкалы налогообложения. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, глава государства намерен изменить систему согласно справедливому подходу — кто много зарабатывают, будут платить больший налог. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти РФ обсуждают схему прогрессивной шкалы налогообложения, при которой НДФЛ повысят до 15%, если доходы выше одного миллиона рублей, и 20%, если гражданин зарабатывает больше пяти миллионов. Об этом URA.RU заявил экономист, первый министр экономики РФ (1992—1993 годы) Андрей Нечаев, ссылаясь на источники, близкие к правительству. «Введение прогрессивной шкалы поддержали пару лет назад, когда ввели 15% НДФЛ для доходов свыше пяти миллионов рублей. Сейчас пока никакого окончательного решения нет, но, по слухам из правительственных кругов, планируют теперь этот порог понизить до одного миллиона, а с пяти миллионов сделать 20%. Также ставка делается в большей степени на повышение налога на прибыль. Опять-таки, пока это все такие околоправительственные слухи, что налог на прибыль будет повышен на пять процентных пунктов, с 20 до 25%. Это рассматривается на экспертном уровне», — сказал Андрей Нечаев. Первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов считает, что не стоит снижать порог повышенного налога. «Сейчас вопрос исключительно в том, какие параметры предложит правительство. Если будут частично снижены налоги для беднейших наших граждан, то это огромный плюс. Однако уже появились информационные вбросы о повышении ставки налога для тех, кто получает свыше одного миллиона рублей в год. Это, конечно, очень спорная идея, так как под нее попадут обычные граждане, зарабатывающие меньше 100 тысяч рублей в месяц. Впрочем, предлагаем дождаться официальных документов от правительства», — отметил депутат. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров добавил, что ряд бизнесменов будет пытаться уйти от повышенной ставки. «Если у человека возникает большой налог, то он ищет способ от него уйти. Особенно это касается бизнеса. Он будет уходить от крупных сделок, по которым он получает доход, или перераспределять их на родственников, отказываться от крупного прямого оклада и перераспределять его на другие формы получения дохода. У нас еще не закончилась офшорная тема. Грубо говоря, российская налоговая система не видит доходы таких людей, а может в лучшем случае видеть конечный результат — купленные товары на территории России. Соответственно, есть вариант, что самые богатые просто не будут в России создавать свой официальный доход», — подчеркнул эксперт. Щапов же уверен, что скрыть доходы не получится. «Риски мы видим минимальные, так как в последние годы Федеральная налоговая служба активно работает над тем, чтобы обелять доходы, в том числе зарплаты людей. Есть достаточно много различных механизмов, чтобы не допускать перехода на серые схемы. Также мы не видим рисков снижения деловой активности и оттока предпринимателей за рубеж. Все кто мог и хотел сбежать, уже это сделал. Там сейчас приходится несладко, подчас хуже, чем если бы остались на Родине. Так что мы уверены, что и бизнес продолжит работать, и богатые люди никуда не сбегут», — заключил депутат. Президент России Владимир Путин высказался в пользу введения прогрессивной шкалы налогообложения. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, глава государства намерен изменить систему согласно справедливому подходу — кто много зарабатывают, будут платить больший налог.