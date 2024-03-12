12 марта 2024

В Тюмени расширят улицу, ведущую в центр города

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт: дороги, транспорт, студенты. Тюмень, транспорт, дорога, автомобили, развязка, улица запольная
Реконструкция улицы должна завершиться к 2030 году Фото:

В Тюмени проезжую часть улицы Николая Чаплина расширят до четырех полос. О планах по реконструкции дороги, ведущей в центр города сообщили в пресс-службе городской мэрии.

«Департаментом разработана проектная документация и получено положительное заключение Управления государственной экспертизы проектной документации по объекту «Реконструкция ул. Николая Чаплина от ул. Мельникайте до транспортной развязки ул. М. Тореза. В планах расширить проезжую часть до четырех полос», — передает сообщение мэрии РБК Тюмень.

На участке в 1,95 километра будут благоустроены тротуары, ливневые канализации и установлены остановочные комплексы. Работы будут осуществляться с 2026 по 2030 годы. Для реализации проекта снос домов, прилегающих к улице, не потребуется.

В Тюменской области также расширят Старомосковский тракт. Об этом власти региона сообщили в начале 2024 года. Проектная документация находится в стадии разработки.

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В Тюмени проезжую часть улицы Николая Чаплина расширят до четырех полос. О планах по реконструкции дороги, ведущей в центр города сообщили в пресс-службе городской мэрии. «Департаментом разработана проектная документация и получено положительное заключение Управления государственной экспертизы проектной документации по объекту «Реконструкция ул. Николая Чаплина от ул. Мельникайте до транспортной развязки ул. М. Тореза. В планах расширить проезжую часть до четырех полос», — передает сообщение мэрии РБК Тюмень. На участке в 1,95 километра будут благоустроены тротуары, ливневые канализации и установлены остановочные комплексы. Работы будут осуществляться с 2026 по 2030 годы. Для реализации проекта снос домов, прилегающих к улице, не потребуется. В Тюменской области также расширят Старомосковский тракт. Об этом власти региона сообщили в начале 2024 года. Проектная документация находится в стадии разработки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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