В Тюмени расширят улицу, ведущую в центр города

В Тюмени проезжую часть улицы Николая Чаплина расширят до четырех полос. О планах по реконструкции дороги, ведущей в центр города сообщили в пресс-службе городской мэрии.
«Департаментом разработана проектная документация и получено положительное заключение Управления государственной экспертизы проектной документации по объекту «Реконструкция ул. Николая Чаплина от ул. Мельникайте до транспортной развязки ул. М. Тореза. В планах расширить проезжую часть до четырех полос», — передает сообщение мэрии РБК Тюмень.
На участке в 1,95 километра будут благоустроены тротуары, ливневые канализации и установлены остановочные комплексы. Работы будут осуществляться с 2026 по 2030 годы. Для реализации проекта снос домов, прилегающих к улице, не потребуется.
В Тюменской области также расширят Старомосковский тракт. Об этом власти региона сообщили в начале 2024 года. Проектная документация находится в стадии разработки.
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