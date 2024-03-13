Куда направят деньги после повышения налогов

Депутат Госдумы Кирьянов: деньги с повышения налогов направят на нацпроекты

13 марта 2024 в 19:23 Размер текста - 17 +

Часть денег с повышения налогов может пойти на поддержку семей, сказал Артем Кирьянов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Деньги, полученные с повышения НДФЛ после введения прогрессивной шкалы налогообложения, должны направить на финансирование социально значимых проектов. Об этом заявил URA.RU зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Было бы интересно с точки зрения налогоплательщиков, чтобы повышение налогов было связано с их окрашенностью. То есть выбирается какая-нибудь из национальных целей развития, и собранные дополнительные средства идут на другие социально значимые цели. Таких проектов у нас сегодня много. Действовать это будет по аналогии фондом „Круг добра“, в который поступают средства от повышения ставки НДФЛ. Мы это видим пока в таком разрезе на площадке Российского союза налогоплательщиков и в дискуссиях с экспертами», — сказал Артем Кирьянов. Новость по теме Первый министр экономики РФ раскрыл, как власти хотят повысить налоги По его словам, есть проекты, которые требуют дополнительного финансирование, и деньги, полученные с повышения НДФЛ, как раз бы решили этот вопрос. «Это программа капитального ремонта школ. Значит, к ней будут присоединяться вопросы капитального ремонта дошкольных учреждений, садиков. Добавляются нацпроекты, связанные с поддержкой семьи, например. Есть различные программы в сфере профилактической медицины, которую тоже бы следовало поддерживать в более широком объеме. Есть — по развитию сельских территорий. Есть программы, связанные с обеспечением комфортной жизненной среды: это может касаться электросетей и водоснабжения», — отметил депутат. К единому решению по изменениям в налоговой системе еще не пришли, но стараются сделать так, чтобы не задеть интересы простых россиян. «Наша задача, чтобы не произошел спад в экономике, защитить растущий бизнес, не поставить в какое-то невыгодное положение граждан, которые зарабатывают свои деньги не предпринимательством, а по найму. Поэтому здесь нужна точная настройка с учетом общественного согласия с такими мерами», — объяснил собеседник агентства. Президент России Владимир Путин в интервью с журналистом Дмитрием Киселевым высказался в пользу введения прогрессивной шкалы налогообложения. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что глава государства намерен изменить систему согласно справедливому подходу — кто много зарабатывают, будут платить больший налог. Пока этот проект прорабатывается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Деньги, полученные с повышения НДФЛ после введения прогрессивной шкалы налогообложения, должны направить на финансирование социально значимых проектов. Об этом заявил URA.RU зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Было бы интересно с точки зрения налогоплательщиков, чтобы повышение налогов было связано с их окрашенностью. То есть выбирается какая-нибудь из национальных целей развития, и собранные дополнительные средства идут на другие социально значимые цели. Таких проектов у нас сегодня много. Действовать это будет по аналогии фондом „Круг добра“, в который поступают средства от повышения ставки НДФЛ. Мы это видим пока в таком разрезе на площадке Российского союза налогоплательщиков и в дискуссиях с экспертами», — сказал Артем Кирьянов. По его словам, есть проекты, которые требуют дополнительного финансирование, и деньги, полученные с повышения НДФЛ, как раз бы решили этот вопрос. «Это программа капитального ремонта школ. Значит, к ней будут присоединяться вопросы капитального ремонта дошкольных учреждений, садиков. Добавляются нацпроекты, связанные с поддержкой семьи, например. Есть различные программы в сфере профилактической медицины, которую тоже бы следовало поддерживать в более широком объеме. Есть — по развитию сельских территорий. Есть программы, связанные с обеспечением комфортной жизненной среды: это может касаться электросетей и водоснабжения», — отметил депутат. К единому решению по изменениям в налоговой системе еще не пришли, но стараются сделать так, чтобы не задеть интересы простых россиян. «Наша задача, чтобы не произошел спад в экономике, защитить растущий бизнес, не поставить в какое-то невыгодное положение граждан, которые зарабатывают свои деньги не предпринимательством, а по найму. Поэтому здесь нужна точная настройка с учетом общественного согласия с такими мерами», — объяснил собеседник агентства. Президент России Владимир Путин в интервью с журналистом Дмитрием Киселевым высказался в пользу введения прогрессивной шкалы налогообложения. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что глава государства намерен изменить систему согласно справедливому подходу — кто много зарабатывают, будут платить больший налог. Пока этот проект прорабатывается.