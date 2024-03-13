Молодая пара из Ноябрьска (ЯНАО) решила провести выписку из перинатального центра в креативном формате. Ноябряне оделись в национальные костюмы и организовали праздничную фотосессию.
«Вот такая выписка в Перинатальном центре Ноябрьска», — подписали подборку фото администраторы telegram-канала NSK. Судя по оставленным реакциям, ноябряне поддержали красивую идею молодых родителей.
В 2023 году Ямало-ненецкий автономный округ вошел в пятерку лидеров по рождаемости среди регионов России. При этом, у Ямала самые высокие показатели естественного прироста среди северных регионов страны.
Власти ЯНАО называют повышение рождаемости одним из главных достижений округа. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Ямала Дмитрий Артюхов рассказал демографических успехах региона президенту Владимиру Путину.
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