Жители Ноябрьска показали необычную фотосессию в перинатальном центре. Фото

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Вручение подарков роженицам в перинатальном центре. Челябинск, роддом, перинатальный центр
На выписке из роддома в ЯНАО организовали креативную фотосессию Фото:

Молодая пара из Ноябрьска (ЯНАО) решила провести выписку из перинатального центра в креативном формате. Ноябряне оделись в национальные костюмы и организовали праздничную фотосессию.

«Вот такая выписка в Перинатальном центре Ноябрьска», — подписали подборку фото администраторы telegram-канала NSK. Судя по оставленным реакциям, ноябряне поддержали красивую идею молодых родителей.

В 2023 году Ямало-ненецкий автономный округ вошел в пятерку лидеров по рождаемости среди регионов России. При этом, у Ямала самые высокие показатели естественного прироста среди северных регионов страны.

Власти ЯНАО называют повышение рождаемости одним из главных достижений округа. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Ямала Дмитрий Артюхов рассказал демографических успехах региона президенту Владимиру Путину.

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Молодая пара из Ноябрьска (ЯНАО) решила провести выписку из перинатального центра в креативном формате. Ноябряне оделись в национальные костюмы и организовали праздничную фотосессию. «Вот такая выписка в Перинатальном центре Ноябрьска», — подписали подборку фото администраторы telegram-канала NSK. Судя по оставленным реакциям, ноябряне поддержали красивую идею молодых родителей. В 2023 году Ямало-ненецкий автономный округ вошел в пятерку лидеров по рождаемости среди регионов России. При этом, у Ямала самые высокие показатели естественного прироста среди северных регионов страны. Власти ЯНАО называют повышение рождаемости одним из главных достижений округа. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Ямала Дмитрий Артюхов рассказал демографических успехах региона президенту Владимиру Путину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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